Фильм «Белоснежка» от Disney собрал более миллиона дизлайков

Disney на фоне успехов «Головоломки» и «Дэдпула и Росомахи» демонстрирует и отрицательные достижения: трейлер игрового ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер собрал более 1 млн дизлайков и лишь 80 тыс. лайков.

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Получается, что с учетом 8 млн просмотров, дизлайк поставил каждый восьмой зритель и лишь каждый сотый оценил ролик положительно.

Чтобы достичь символического показателя трейлеру потребовалось менее трех недель с момента публикации 10 августа.

У фильма нездоровый ареол появился еще на стадии начала производства. Претензии получила исполнительница главной роли, явно не соответствующая описанию «бела как снег». Уже после назначения она рассказала, что любовную линию в мультфильме осовременят, чтобы она более соответствовала современным представлениям роли женщины. Хотя это высказывание было аккуратным и уважительным, оно все равно подверглось критике.

Во время съемок СМИ сообщили, что вместо семи гномов в истории будут люди, изображающие странных существ. После поднявшейся волны возмущения фильм был отправлен на доработку и первое изображение показывало, что рядом с Белоснежкой все же будут находиться именно гномы. Но они оказались очень плохо нарисованы, а вышедший трейлер подтвердил проблемы с компьютерной графикой.

Посмотреть его можно ниже.

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Галь Гадот играет Злую Королеву.

Режиссером фильма выступил Марк Уэбб, известный по фильмам «500 дней лета» и «Новый Человек-паук».

Премьера запланирована на 21 марта 2025 года.