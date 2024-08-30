Стало известно о новом проекте от создателей «Слова пацана»

Новый проект от создателей сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" выйдет на телеканале НТВ весной 2025 года. Главные роли в сериале "Дети перемен" исполняют Виктория Исакова, Сергей Гилев, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев и другие, сообщил в интервью ТАСС генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

© Unsplash

"Еще один проект мы делаем в том же составе, что и "Слово пацана": совместно с Wink и Start мы работаем над сериалом "Дети перемен" с Викторией Исаковой, Сергеем Гилевым, Александром Яценко, Тимофеем Трибунцевым и другими. Как и со "Словом пацана", телевизионная премьера "Детей перемен" состоится на НТВ весной следующего года", - рассказал он.

В центре сюжета история троих братьев от разных отцов. Их мать - водитель троллейбуса Флора - объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, и у каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны.

За производство отвечает Start при поддержке "НМГ студии".