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Создатели "Слова пацана" представят новый проект на НТВ весной 2025 года

Новый проект от создателей сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" выйдет на телеканале НТВ весной 2025 года. Главные роли в сериале "Дети перемен" исполняют Виктория Исакова, Сергей Гилев, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев и другие, сообщил в интервью ТАСС генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Стало известно о новом проекте от создателей «Слова пацана»
© Unsplash
"Еще один проект мы делаем в том же составе, что и "Слово пацана": совместно с Wink и Start мы работаем над сериалом "Дети перемен" с Викторией Исаковой, Сергеем Гилевым, Александром Яценко, Тимофеем Трибунцевым и другими. Как и со "Словом пацана", телевизионная премьера "Детей перемен" состоится на НТВ весной следующего года", - рассказал он.

В центре сюжета история троих братьев от разных отцов. Их мать - водитель троллейбуса Флора - объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, и у каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны.

За производство отвечает Start при поддержке "НМГ студии".

Фильмы и сериалы
Сергей Гилев
Тимур Вайнштейн
Виктория Исакова
Тимофей Трибунцев
Александр Яценко