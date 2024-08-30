Новый мультсериал о волшебниках выйдет 7 сентября

Мультсериал в жанре фэнтези и приключений "Семь королевств" выйдет на телеканале "Мульт" 7 сентября. Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга "Цифровое телевидение".

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"В субботу в эфир выйдут сразу 18 премьерных серий. Сюжет уносит в сказочный мир, где расположены семь чудесных королевств, которыми правят маленькие волшебники - принцы и принцессы. Герои оттачивают магические способности, попадают в увлекательные приключения, а помогают им в этом питомцы - драконы, которые обладают разумом, смекалкой и чувством юмора, хотя и не умеют говорить", - анонсируют в пресс-службе.

Каждый из драконов уникален и относится к определенному виду: есть драконы-птицы, драконы-кошки, дракон-единорог, дракон-пчела и водный дракон. А сюжет разворачивается в нескольких локациях, в том числе в лабиринтах и сверкающих гротах. Как отметили создатели мультсериала, проект не только развлекает, но еще и затрагивает "важные воспитательные аспекты", например, учит побеждать в споре честно или выслушивать правду.

"Мы постарались в этот раз удивить наших зрителей многообразием новой мультвселенной: семь волшебных миров - семь ярких историй, которые пересекаются, дополняют и обогащают друг друга, учат жить в мире, дружбе, находить совместные решения и ответы на самые разные вопросы", - привели в пресс-службе слова генерального продюсера телеканала "Мульт" Татьяны Цываревой.

Производством сериала занималась анимационная студия "Паровоз" по заказу медиахолдинга "Цифровое телевидение". Музыку написал композитор Денис Давыдов. При создании звуковых эффектов использовали пластиковые и деревянные игрушки, бутылки, "антистрессы", а в композициях сочетаются электроника, классические и эстрадные инструменты, сообщили в пресс-службе.

Мультсериал начнут показывать 7 сентября с 12:00.