Никита Михалков приедет в Читу на фестиваль Лундстрема

Режиссёр Никита Михалков проведёт творческую встречу с поклонниками «За кадром «Бесогона» (16+) 28 сентября на джазовом фестивале имени Олега Лундстрема (0+) в Чите.

Творческий вечер пройдёт в Забайкальском краевом драматическом театре. Время организаторы сообщат позже.

Зрители увидят фрагменты из картин режиссёра и поговорят о его творчестве.

Никита Михалков — режиссёр, артист, телеведущий. Его первой режиссёрской работой стал фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», который вышел в 1974 году. Затем его фильмографию пополнили — «Раба любви», «Безотцовщина», «Несколько дней из жизни И. Обломова», «Родня» и «Беседа без свидетелей». В 1987 году в его картине «Очи чёрные» главную роль сыграл знаменитый итальянский актёр Марчелло Мастроянни. Известность пришла к Михалкову после серии картин «Утомлённые солнцем» в жанре военной драмы.

Сейчас режиссёр занимается в том числе программой «Бесогон». В 2011 году она вышла в эфир на одной из платформ в сети. Здесь Михалков отвечает на вопросы зрителей и рассуждает об актуальных политических и социальных событиях.

Организаторами фестиваля стали министерство культуры Забайкальского края и Творческая мастерская Леонида Лундстрема при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Забайкальского края. Генеральный партнер фестиваля компания «Удоканская медь». При поддержке группы компаний «Агро-Белогорье», «ХК БЫСТРА», «Ксеньевский прииск», «Прииск Усть-Кара».