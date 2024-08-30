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Вышел первый трейлер третьего сезона "Триггера"

У третьего сезона хитового сериала "Триггер" появился первый трейлер.

Вышел первый трейлер третьего сезона «Триггера»
© Российская Газета

В новом сезоне Артём Стрелецкий в исполнении Максима Матвеева возвращается к своей практике после событий прошлогодней полнометражной картины, эпатируя очередную партию клиентов ("ну у тебя и методы!").

К своим ролям также вернутся Светлана Иванова, Игорь Костолевский, Владислав Тирон, Ангелина Стречина, Роман Маякин, Сабина Ахмедова, Ирина Старшенбаум. Им составят компанию Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин, Мария Андреева и известная теннисистка Светлана Кузнецова.

Премьера третьего сезона - 19 сентября.

Фильмы и сериалы
Ангелина Стречина
Максим Стоянов
Сергей Годин
Анастасия Уколова
Роман Маякин
Сабина Ахмедова
Светлана Иванова
Игорь Костолевский
Ирина Старшенбаум
Мария Андреева
Максим Матвеев
Светлана Кузнецова