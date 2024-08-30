Лунтик улетел на Луну? Обзор нового полнометражного мультфильма

Однажды произошло чудо и… он родился. Тот самый сиреневый пришелец с четырьмя ушками и добрейшим сердцем. Между тем Лунтику скоро исполнится 18 лет, возраст для анимационного проекта солидный. И теперь легендарный российский режиссёр-мультипликатор Константин Бронзит, студия «Мельница» и кинокомпания «Вольга» представляют полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой». О чём рассказывает новая страница приключений Лунтика — в обзоре от Тлум.Ру.

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О чём?

Вокруг Лунтика — тишь, гладь и «райская» жизнь, как характеризует мир мультфильма режиссёр картины. И в ней то и дело мелькают крапинки отношений детей и родителей. То мама Пчелёнка ужасно волнуется за потерявшегося сына (нашёлся при помощи Лунтика!), то другие персонажи вскользь упоминают мам и то, как они волнуются о детях. Лунтик неминуемо начинает думать о собственной матери и том, что нужно обязательно передать ей весточку. Идея письма постепенно перерастает в намерение посетить Луну самостоятельно — это и будет основной лейтмотив мультфильма.

В компании Кузи и Пупсеня с Вупсенем главный герой отправится сначала к учёному Мотылю, местному чудаку-звездочёту, а затем — к Чёрной горе, с вершины которой можно стартовать к земному спутнику. Правда, Мотыль оказывается не самым доброжелательным товарищем — «во имя науки» он готов задержать Лунтика всеми способами. Кузя, кстати, тоже сильно не рад предстоящей разлуке с другом. А у близнецов-гусениц как обычно свои мотивы, про «мне летать охота». Зато с ними весело!

И что дальше?

Начинаются многообразные приключения Лунтика, его друзей и врагов — Мотыля, а в конце ещё злой Многоножки, обитающей на Чёрной горе. Преграды в пути строят и вышеупомянутые персонажи, и сама местность, и постоянные разногласия между основными героями. Тут будет много погонь, полётов, падений, уловок и нескончаемого юмора — за него как обычно отвечают Пупсень и Вупсень.

Что будет интересно?

Прежде всего «лор» мира, его устройство, значительно расширяющееся благодаря полнометражной ленте. Зрители увидят как выглядит лунный народец, как собственно родился Лунтик, как упал с Луны, как приземлился и кто в это время за ним наблюдал. Правда, ожидать какой-то сильно проработанной логики не стоит — некоторые моменты истории наоборот порождают больше вопросов. Что происходит на Луне, кроме обнимашек малышей с мамами? Почему за год никто не искал Лунтика, если это оказалось технически возможно? Что ж, это всё же детский сказочный мультфильм про очеловеченных насекомых, так что ждать стройного логичного мироустройства не приходится.

Как это выглядит?

Графика сильно шагнула вперёд по сравнению с мультсериалом, так что достаточно симпатично. И кинематографично — присутствуют даже «операторские» фишечки в подаче кадра и традиционно эпичный, воодушевляющий саундтрек, включающий пару весёлых прилипчивых песен для самых маленьких. Для переноса мультсериала 2000-х на большой экран картинка смотрится на уровне, но ждать какого-то мощного голливудского визуала не стоит.

Что в итоге?

Вполне закономерное сегодня «переселение» популярного мультсериала в полнометражный формат, да ещё и снятое маститым режиссёром. Совсем маленьких зрителей развлекут динамичные приключения любимого мультгероя. Те, кто чуть постарше, увидят поучительную историю о дружбе, где Лунтик и Кузя наглядно разберут вопросы эгоизма и личных границ: «Ты улетаешь к маме? Мне же будет плохо!» — вещал думающий лишь о себе Кузя, и получал очень хороший ответ от Лунтика. Ну, а родители улыбнутся каламбурам от гусениц. Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» вышел в российских кинотеатрах 29 августа.