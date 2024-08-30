Роман Курцын о съемках в кино и тернистом пути к славе

Первую славу Роману Курцыну подарили роли в сериалах «Меч», «Степные дети», «Корабль» и «Фитнес». Одни называют его настоящим секс-символом российского кинематографа, другие считают одним из самых заметных артистов современности. Эффектная мускулатура, яркая харизма и выразительные глаза подарили Роману армию поклонников, а сам он к настоящему моменту успел сыграть более чем в сотне кинопроектов.

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В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» актер рассказал о своем карьерном пути, съемках в фильме «Пираты галактики Барракуда», и борьбе с творческим выгоранием.

— В разгаре летний сезон. Удалось ли куда-нибудь выбраться на отпуск?

— Сейчас снимаюсь каждый день. Я отдыхаю зимой, поскольку летом у нас «сенокос» и очень много работы. В настоящий момент у меня восемь проектов в параллели, поэтому ближайший выходной будет только 20 октября. Я уже три месяца без выходных.

— Не сталкиваетесь ли Вы с выгоранием из-за столь насыщенного графика?

— Нет, потому что я занимаюсь любимым делом. Я почти 20 лет в кино и могу сказать, что решает разнообразие — стараюсь брать непохожие друг на друга проекты. Понятно, что они могут где-то повторяться, у меня больше 120 картин суммарно, но тем не менее.

Поскольку я уже вошел в стадию продюсера и создаю фильмы, которые нравятся мне, то это уже новый этап. А каждый новый этап дает определенный дополнительный заряд. После этого я очень много отдыхаю: зимой стараюсь брать перерыв и улетать в теплые края, либо проводить время с семьей дома.

К слову, следующий мой продюсерский проект будет на Мадагаскаре, улетаю на съемки в ноябре.

— Чем руководствуетесь при выборе предложений о работе? Что должно быть в сценарии или касте проекта, чтобы там точно появился Роман Курцын?

— Все важно. На самом деле каждый пункт очень важен. Иногда ты просто слышишь фамилию режиссера и понимаешь, что там все будет хорошо. Допустим, в случае с Андреем Геласимовым (сценарист фильма «Пираты галактики Барракуда», — прим. «Страсти») я сразу понял, что материал будет классным. В 2013 году я снимался у него в фильме «Жажда» по одноименной книге и впоследствии получил за него 12 статуэток (8 из них — международные) за лучшую актерскую работу. Это была первая стадия моей карьеры, когда про Курцына перестали говорить как про накаченного парня из спортзала.

И здесь (в фильме «Пираты галактики Барракуда, — прим. «Страсти») аналогичная история. Геласимов — это знак качества. Автор материала играет большую роль, как и режиссер. В этой киноленте получился очень хороший тандем.

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— Были ли какие-то забавные моменты на съемочной площадке картины?

— По сюжету в фильме было много экшена и надо было бегать, а зубы были закреплены на какой-то клей, который у бабушек и дедушек держит протезы и этот клей в какой-то момент отлип и во время прыжка я проглотил зубы. Дубля не было, поэтому есть некоторые сцены, где Софья Лебедева вытаскивает зубы, а я нет, потому что они у меня тупо отсутствуют (смеется). Эти зубы потом переваривались у меня недели две, наверное.

— Вы известны тем, что работаете как актер и каскадер одновременно. Какие трюки пришлось исполнять в этом фильме?

— Не могу сказать, что тут были какие-то уникальные трюки. Нет, бегали, прыгали, стреляли. Здесь была другая особенность: нужно было показать пластику змеи. Самое интересное, что мы с Софьей должны были двигаться абсолютно синхронно и в пластике змеи это все повторять. Это было достаточно сложно, проводили много репетиций.

— У вас много проектов, как удается сохранять фокус на каждой работе и выкладываться по максимуму?

— Смотрите, когда вы интервьюируете людей, вы же выкладываетесь эмоционально? Это часть вашей работы. А моя часть работы заключается в том, что, когда ты едешь на съемочную площадку с распечатанным сценарием, ты понимаешь, что ты делал и что задумал. И просто приходишь, меняешь одежду, меняешь тапки, делаешь другой гримкостюм — все, ты другой человек. Это и называется профессионализмом.

— На Ваш взгляд, что будет наиболее цепляющим в фильме? Что зритель должен для себя понять, с какими мыслями он может уйти?

— Месседж фильма — любовь, дружба, фантазия. Я бы показал этот фильм своим детям, чтобы они пофантазировали. Приключения — это всегда классно, а межгалактические приключения еще круче.

Картина учит правильным поступкам. Пират (Борис Дейков), оказавшись на Земле, говорит, что развитие планеты 0,1%. И он относится к людям как к муравьям, но со временем понимает, что у них есть душа. Смысл в том, что даже огромные межгалактические существа, считающие себя сверхразумом, верят в любовь и дружбу, наблюдая пример человечества. Это очень классно!

— В одном из интервью Вы рассказывали, что на старте карьеры вам пришлось целый месяц жить на Ярославском вокзале из-за отсутствия денег. Были ли еще какие-то экстремальные ситуации, которые приходилось преодолевать на пути к славе?

— Да много всего было! Я вообще считаю, что трудности закаляют, главное — уныния и упадка не чувствовать. Самый страшный грех — это уныние. Как только ты свою мечту предаешь. Мастер курса нам всегда говорил, что шанс в этой судьбе и в этой профессии будет дан каждому, просто надо ждать и быть готовым. У кого-то на это уходит неделя, а кому-то шанс выпадает лишь через 20 лет.

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— Что, по вашему мнению, является главным в профессии актера? Какой совет Вы бы могли дать тем, кто мечтает связать свою жизнь с киноиндустрией?

— Мне кажется, нужно не сомневаться в себе. Как только ты начнешь сомневаться в себе, в тебе начнут сомневаться другие. Понятно, что ты не всегда все делаешь правильно, допускаешь ошибки, но со временем приходит опыт.

Первое, что ты должен сделать — получить образование. Я вижу, когда у актера есть образование, когда он понимает, что такое профессия. Необходимо пройти все этапы, чтобы стать артистом. Если ты это прошел, то можешь дальше расти. Когда фундамента нет, то расти не сможешь.

Вернусь к советам. Когда ты только идешь на кастинг, пробы или встречу с продюсерами, важно помнить, что это ты им нужен, а не наоборот. Это они тебя позвали, это они ищут главного героя. Мне всегда наглость помогала. Когда мне отказывали на кастинге, я потом приезжал по девять-десять раз и говорил, что это должен быть я. В большинстве случаев переубеждал. На первые 20 главных ролей меня не утверждали с первого раза никогда.

— У вас довольно обширная фильмография. Остались ли режиссеры или артисты, с которыми хотелось бы поработать?

— Да, их огромное количество. Просто сейчас на такой стадии нахожусь, когда я сам являюсь продюсером, и у меня уже есть некие рычаги и возможности. Сейчас уже на таком этапе, когда могу сам под себя писать сценарий и приглашать соавторов.

— Вы каскадер, актер, продюсер — возможно ли, что через какое-то время мы увидим Вас в новом амплуа?

— Не знаю, оно, как правило, рождается само, из-за надобности. Сейчас много разных проектов. У меня есть большая школа каратэ, спортивный комплекс в Ярославле, также имеется частная общеобразовательная школа. Я считаю, что нужно вкладывать в детей. Если мы не будем этого делать, то потом сами будем об этом жалеть.

— Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?

— Моя работа.