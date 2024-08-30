О поисках виновных в гибели Пушкина снимут фильм

Российский режиссер Илья Учитель, известный по работе над киносказкой «Летучий корабль», снимет сериал о поисках виновных дуэли, на которой погиб поэт Александр Пушкин, сообщает газета «Культура».

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В центре сюжета - расследование гибели поэта, которое император Николай I поручил военному следователю Галахову. Под подозрением все, кто окружал Пушкина. Сериал «Выстрел» покажет онлайн-кинотеатр «Иви». Дата премьеры пока неизвестна.

Ранее стартовали съемки масштабной исторической драмы о Петре I, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».