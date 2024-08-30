Стартовали съемки романтического сериала «Мэтч»

Кинокомпания «Марс Медиа» объявила о старте съёмок романтического драмеди «Мэтч». Производство продлится несколько месяцев, после чего он выйдет в онлайн-кинотеатрах.

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«Мэтч» расскажет историю молодой девушки, которая создаёт телеграм-канал, где она обозревает мужчин, с которыми ходит на свидание. Сюжет шоу вдохновлён современными приложениями для знакомств, которых с каждым годом становится всё больше.

В сериале снимутся Софья Аржаных («Цикады»), Лев Зулькарнаев («Слово пацана: Кровь на асфальте»), Линда Лапиньш («Иные»), Сергей Кирпичёнок («Морозко»), Константин Белошапка («Точка ноль»), Сабина Ахмедова («Триггер»), Фёдор Федотов («Серебряные коньки») и Наталья Рогожкина («Холоп 2»). Режиссёром выступит Яна Чиж («Уйти в остров»).