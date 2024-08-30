Расписание выхода третьего сезона сериала «Триггер»
Уже 19 сентября состоится премьера третьего сезона сериала «Триггер». Шоу продолжит историю московского психолога Артёма Стрелецкого, который использует для своей работы различные провокации, активируя в психике клиентов желание разобраться со своими проблемами. Он даже не подозревает, что его ждут сюрпризы, в том числе привет из прошлого. Стрелецкому придётся менять жизни других людей, попутно пытаясь наладить свою, чтобы раскрыть главную семейную тайну.
В третий сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам на «Кинопоиске». Финал состоится уже 7 ноября.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Триггер»
Эпизод, дата выхода:
- 1-я серия — 19 сентября
- 2-я серия — 26 сентября
- 3-я серия — 3 октября
- 4-я серия — 10 октября
- 5-я серия — 17 октября
- 6-я серия — 24 октября
- 7-я серия — 31 октября
- 8-я серия — 7 ноября