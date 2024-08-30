Netflix объявил дату выхода документального сериала о Винсе Макмене

Американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix объявили, что документальный сериал о бывшем руководителе реслинг-промоушена World Wresting Entertainment (WWE) Винсе Макмэне выйдет 25 сентября 2024 года.

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«Документальный сериал «Мистер Макмэн», рассказывающий о взлёте и падении скандального основателя WWE Винса Макмэна, будет состоять из шести часовых эпизодов», — заявила пресс-служба Netflix.

Впервые было объявлено, что Netflix разрабатывает документальный сериал о Макмэне, в 2020 году, а WWE Studios участвует в качестве официального партнёра. После того как обвинения против Макмэна стали достоянием общественности в начале 2022 года, Netflix удалил документальный сериал о Макмэне из своего графика. Однако всего несколько месяцев спустя выяснилось, что Netflix всё ещё работает над документальным сериалом о Макмэне.

Винс является основателем WWE, крупнейшего в мире рестлинг-промоушена. Ранее в течение 40 лет он занимал должность председателя совета директоров, CEO и контролирующего акционера WWE, а также пост исполнительного председателя материнской компании — TKO Group Holdings, которая управляет WWE и Ultimate Fighting Championship (UFC). Он также является основателем и владельцем компании Alpha Entertainment, которую он создал в 2017 году для контроля за возрождением лиги американского футбола XFL.

Макмэн исполнял обязанности исполнительного председателя новой компании до января 2024 года, после чего подал в отставку на фоне вновь появившихся обвинений в сексуальном насилии.