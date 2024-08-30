Критики пришли в восторг от аниме «Терминатор Зеро» на Netflix

29 августа состоялась премьера аниме «Терминатор Зеро» — нового мультсериала от Netflix. Проект рассказывает про борьбу человечества и «Скайнет» в двух временных линиях: в 1997 и 2022 годах.

© Чемпионат.com

Критики уже посмотрели все восемь эпизодов и опубликовали свои обзоры: рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 100%. Все 15 обзоров журналистов положительные — обозреватели хвалят верный канону сюжет, отличный сценарий и запоминающихся персонажей. Некоторые отмечают, что «Терминатор Зеро» — единственный достойный наследник дилогии Джеймса Кэмерона.

Некоторые отзывы критиков о «Терминатор Зеро»

Сериал спасают динамичные боевые сцены, продуманный сценарий и эмоциональная динамика персонажей.

«Терминатор Зеро» задаёт прочную основу для серии, которая, как и лучшие части франшизы, в равной степени связана с человеческим выбором и зрелищем.

«Терминатор Зеро» может похвастаться лучшим сюжетом во всей франшизе.

«Терминатор Зеро» смотрит как в прошлое, так и в будущее, отдавая дань уважения классическим фильмам, но при этом прокладывая свой собственный путь.

«Терминатор Зеро» — не только лучшее, что выпущено по франшизе за последние годы, но и одно из самых стильных оригинальных аниме Netflix на сегодняшний день.

Все восемь эпизодов «Терминатора Зеро» вышли на Netflix с русскими субтитрами.