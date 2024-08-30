Стартовали съемки драмы «Искусство падения»

Онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания NORM PRODUCTION объявили о старте съёмок драматического сериала «Искусство падения». Также было опубликовано множество кадров с площадки.

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Отмечается, что грядущий проект во многом будет экспериментальным. «Искусство падения» – это история о реальной жизни и борьбе тех, для кого танец – единственная зона комфорта. Шоу будет сочетать в себе элементы классической драмы, положенной на эффектную хореографию.

В сериале снимуться Дмитрий Щебет, Артур Астман, Линда Лапиньш, Игорь Грабузов, Глеб Бочков, Анна Цыганкова, Илья Перлин, Алена Константинова, Анастасия Вядро и другие. Режиссёром проекта выступит хореограф Мигель.

Сроки и дата премьеры «Искусства падения» пока не раскрываются.

Кадры со съёмок