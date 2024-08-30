«Москино» запустит киноклуб с лекциями о фильмах Южной Кореи

В сети кинотеатров «Москино» планируют запустить «Корейский киноклуб», участники которого смогут посещать показы и лекции о кинокультуре Южной Кореи. Об этом заместитель генерального директора кинотеатров «Москино» Илья Толстов сообщил в рамках подведения итогов работы медиаплатформы «Город обсуждает стандарты культурного досуга».

«В последнее время очень популярна k-pop культура, корейская, и было много запросов именно в этом направлении. Чтобы мы показывали больше корейского кино, чтобы мы его сопровождали рассказами о том, как складывается кинокультура в Корее, лекциями с разбором определенных фильмов. И вот уже в ближайшее время мы запускаем «Корейский киноклуб», это будет специальная программа, которая будет идти в рамках кинотеатров «Москино», – сказал Толстов.

Он добавил, что в сентябре в кинотеатрах «Москино» также запустят программу «Искусство в кино», в рамках которой планируется показывать кинофильмы об искусстве.

Медиаплатформа «Город обсуждает стандарты культурного досуга» работала с 10 июля по 22 августа. Москвичи могли оставить свои идеи и предложения по улучшению культурной жизни столицы. Платформу посетили около 57 тыс. пользователей, было подано почти 4 тыс. идей, 110 лучших из них организаторы планируют реализовать.