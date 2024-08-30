Почему цензура запрещала фильм «Доживем до понедельника»

Сегодня уже трудно представить, что легендарный фильм «Доживём до понедельника» был провозглашён чуть ли не вредительским и даже запрещён к прокату. Выйти на экраны картине помогли сами учителя, которые сочли её первым правдивым фильмом о школе. Что же не устраивало киноначальство в прославленной ленте? Как она создавалась и почему Вячеслав Тихонов отказывался в ней играть? В канун юбилея одного из главных отечественных фильмов о школе и к началу учебного года мы решили об этом вспомнить.

© кадр из фильма

Учительский состав

Главный герой кртины, учитель истории Мельников, по замыслу автора сценария – Георгия Полонского, был фронтовиком, получившим ранения. Человеком зрелым и много повидавшим. Полонский видел в этой роли Зиновия Гердта или Бориса Бабочкина, сыгравшего Чапаева в знаменитом фильме.

Вячеслав Тихонов, которого Станислав Ростоцкий хотел снимать вместо них, Полонского решительно не устраивал – слишком молод и красив.

«Не надо цветущего Марлона Брандо у классной доски!» – возмущался автор.

Но Ростоцкий видел в этом образе только Тихонова. Правда, сам актёр тоже не горел желанием играть Мельникова. Он только что снялся у Сергея Бондарчука в «Войне и мире» и был недоволен своим Андреем Болконским. Настолько, что даже подумывал уходить из кино.

Станислав Ростоцкий же считал, что Тихонов со своими сомнениями как нельзя лучше подходит на роль Мельникова, который тоже находился на жизненном перепутье и также собирался уходить из профессии, считая, что не имеет больше права преподавать. Именно из-за близости внутренних конфликтов он и настаивал на кандидатуре Тихонова.

«Если ты мне друг – будешь играть!» – объявил он актёру. И тот вынужден был согласиться.

Позже Тихонов признавался, что очень благодарен Ростоцкому, проявившему подобную твёрдость…

«Сейчас я осознаю, какое счастье, что я всё-таки сыграл Мельникова. Какое счастье, что Ростоцкий не отступил и заставил меня сняться, и это помогло мне снова обрести веру в себя и вернуться в кинематограф…» – делился он в одном из интервью.

На роль молодой учительницы Натальи Сергеевны было несколько претенденток. В финал вышли трое – Светлана Светличная, Валентина Шендрикова и Ирина Печерникова. Станислав Ростоцкий вместе с Вячеславом Тихоновым остановили выбор на последней.

По воспоминаниям Ирины, она очень боялась своего звёздного партнёра, в которого она, как и полстраны, была тайно влюблена. Чтобы ей было легче привыкнуть к нему, Ростоцкий старался брать 22-летнюю актрису на все внерабочие посиделки.

После выхода фильма молва судачила о романе между Тихоновым и Печерниковой. Однако на самом деле между ними не возникло даже лёгкого флирта.

Лучшей партнёршей, по воспоминаниям актёра, во время съёмок для него стала Нина Меньшикова, сыгравшая учительницу русского языка Светлану Михайловну.

Несмотря на то, что она была женой самого Станислава Ростоцкого, пробы актриса прошла на общих основаниях и сумела убедить режиссёра.

«Посмотрел все пробы, Нинка сыграла потрясающе. Ревел, как белуга. Но главное, что рядом с ней заиграл и Тихонов, прежде валяющий дурака», – писал в дневнике Ростоцкий.

«Доживём до понедельника» стал единственным фильмом, в котором прославленный режиссёр снял свою жену. На съёмках, говорят, он вёл себя с ней очень сурово, порой доводя до слёз. И Меньшиковой иногда приходилось успокаиваться с помощью валерьянки.

Для Станислава Ростоцкого одним из прототипов главного героя был наш земляк – профессор истории Горьковского университета Владимир Пугачёв. Восторженная статья о нём «Профессор истории» была напечатана в 1967 году в «Комсомольской правде». У студентов свободолюбивый преподаватель был кумиром. На лекции Пугачёва народ приходил даже с других факультетов. В Горьком, как и Мельников, он жил с мамой. И внешне смахивал на Вячеслава Тихонова.

Классный час

Учеников 10 «Б» класса в основном играли настоящие школьники, за исключением ключевых ролей.

Так, Ольгу Остроумову бессменный второй режиссёр Станислава Ростоцкого заприметила во время вступительных экзаменов в ГИТИСе. На пробах будущую студентку одели в школьную форму, сфотографировали и практически сразу же утвердили на роль Риты.

Игорь Старыгин, сыгравший Костю Батищева, к моменту съёмок уже был студентом 4‑го курса. Причём поначалу Ростоцкий кандидатуру Старыгина отверг – ему показалось, что он староват для роли школьника. Но волей судьбы Старыгин всё же в картину попал. Роль сразу же вывела студента-четверокурсника в число знаменитых актёров.

Актёра на роль балагура Сыромятникова – студента 2‑го курса циркового училища Юрия Чернова ассистенты заприметили в коридоре киностудии имени Горького, где он в массовке играл красноармейца в фильме о Блюхере.

Валерий Зубарев, сыгравший влюблённого в Риту Генку Шестопала, к моменту съёмок был 16-летним школьником. Правда, за спиной у него было уже немало ролей в детских фильмах. Но ни опыт, ни свалившаяся на него популярность после «Доживём до понедельника» не помогли ему поступить во ВГИК. Он поступил в торговый техникум. Работал продавцом, замдиректора, директором магазина. Какое-то время снимался в кино, но уже без прежнего успеха.

Звонок на перемены

В Госкино с разрешением на съёмки долго тянули. И тогда директор киностудии Горького Григорий Бритиков на свой страх и риск принял решение начать съёмки.

«По тем временам это было неслыханно и грозило ему большими неприятностями. Мы понимали, что каждую минуту фильм могут закрыть, поэтому съёмки проходили очень быстро – мы сняли фильм всего за три с половиной месяца», – вспоминал Ростоцкий.

Однако киночиновники встретили картину в штыки. Фильм обвинили в искажении образа советского учителя и дискредитации школьной системы.

В Госкино заявили, что запуск фильма был самой большой ошибкой киностудии. А в Министерстве культуры Ростоцкому сказали, что фильм, конечно, очень хороший, но пускать его в прокат в таком виде совершенно невозможно.

От Станислава Ростоцкого потребовали внести в картину 29 поправок. Он согласился только на три.

Изначально в сцене знаменитого диалога о счастье, когда Наталья Сергеевна недоумевала, как можно писать сочинение на тему счастья – это же невозможно объяснить, Мельников с иронией успокаивал её: «Все напишут, что счастье в труде». Именно этот лозунг провозгласил в своей программной речи на съезде комсомола Леонид Брежнев. В результате Мельникову пришлось говорить: «Все напишут, как полагается».

Возмущение чиновников вызвала и фраза героя в монологе о том, что бумага всё стерпит – «Можно переписать учебник». Ростоцкому объяснили, что учебники в стране не переписываются, и фразу героя переозвучили на «можно переписать диссертацию».

Ну и немало нареканий вызвала сцена, в которой ученики в знак протеста срывают урок и все вместе уходят из класса. На фоне Пражской весны сцена, по мнению чиновников, выглядела слишком крамольной. Пришлось Ростоцкому записать звонок, провозглашавший окончание урока, который и звучал во время показа чиновникам. В массовом же прокате звонка слышно не было.

Но даже после всех правок картину выпускать в прокат опасались, и она полгода пролежала на полке.

Первый закрытый показ фильма прошёл в Доме кино на Всесоюзном съезде учителей. Зал поначалу смотрел картину в тяжёлом молчании, и присутствовавший на показе с остальной съёмочной группой Юрий Чернов даже расплакался и выбежал из зала. Но после финальных титров грянули овации. Учителя аплодировали стоя и скандировали вышедшим на сцену актёрам и режиссёру «Молодцы!».

«Доживём до понедельника» назвали первым правдивым фильмом о школе. И киноначальство решилось выпустить его в прокат.

Фильм получил Гран-при Московского кинофестиваля и Госпремию СССР.

С тех пор зрители регулярно пересматривают эту пронзительную картину и каждый раз соглашаются с главным героем: счастье – это когда тебя понимают.

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