Один голос, два врага: удивительный факт о русском дубляже «Гарри Поттера»

Казалось бы, что может связывать двух заклятых врагов: надменного слизеринца Драко Малфоя и отважного гриффиндорца Гарри Поттера? Ответ оказался неожиданным: один актер дубляжа.

Актер озвучивания Николай Быстров подарил свой голос сразу двум ключевым персонажам саги, причем персонажам-антагонистам.

История началась с первого фильма — «Гарри Поттер и философский камень». В этой картине Николай Быстров озвучил высокомерного и язвительного Драко Малфоя, главного школьного недруга Гарри.

Пять неожиданных фактов о фильме «Гарри Поттер и философский камень»

Начиная с фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», Николай Быстров неожиданно для многих стал голосом самого Гарри Поттера.

Так, благодаря таланту одного актера, Гарри Поттер и Драко Малфой оказались связаны не только сюжетными линиями, но и общим голосом в русском дубляже.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.