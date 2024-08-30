В российский прокат 5 сентября выйдет фильм "Черный пес", обладатель главного приза программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Режиссер картины - Гуань Ху.

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Сюжет разворачивается вокруг Лана, бывшего мотокаскадера, который возвращается в родной город после долгого отсутствия. Черный пес - бездомный задира и одиночка, наводящий ужас на жителей городка.

После первой встречи этим двоим приходится провести неделю вместе на карантине, и так начинается история их большой дружбы. Две одинокие души отправляются в новое путешествие вместе.

В главных ролях: Эдди Пэн, Тун Лия и Цзя Чжанкэ.

Также фильм получил главный приз международного фестиваля кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского" и гран-при жюри Palm Dog Псу Сяо Синю за лучшее выступление.

В кино с 5 сентября.