Завершились съемки остросюжетного детективного сериала "Таксопарк 13", где дебютировала дочь Михаила Пореченкова - Мария Пореченкова. Режиссер проекта - Павел Емелин.

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По сюжету Сергей Есаулов - обычный инспектор ГАИ, его жена Ирина - федеральный судья, вместе они воспитывают 18-летнюю дочь Таню. Но однажды семейный конфликт оборачивается чередой событий, которые резко меняют жизнь Есаулова. Его дочь попадает в аварию, а жену Есаулов обнаруживает в постели задушенной его же ремнем.

Став фигурантом уголовного дела, Есаулов берется за собственное расследование убийства. А чтобы после увольнения из ГАИ иметь хоть какие-то средства к существованию, устраивается на работу в городской таксопарк № 13.

Также в ролях: Павел Харланчук, Сослан Фидаров, Сергей Юшкевич, Никита Тарасов, Елена Радевич, Алексей Дмитриев, Дарина Овчинникова и другие.

Всего в сериале 8 серий. Даты премьеры пока нет.