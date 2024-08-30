Появились кадры со Скарлет Йохансон из нового «Мира юрского периода»

Кинокомпания Universal Pictures в своих соцсетях опубликовала первые кадры из грядущего блокбастера «Мир юрского периода: Возрождение» со Скарлет Йохансон в главной роли. Компанию на съемочной площадке ей составят Джонатан Бейли и Махершала Али, которым достались другие ведущие роли.

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В режиссерском кресле находится Гарет Эдвардс, который снял перезапуск «Годзиллы». За сценарий отвечает Дэвид Кепп, адаптировавший для кино оригинальный роман Майкла Крайтона «Парк Юрского периода». Именно по нему в 1993 году Стивен Спилберг снял одноименный фильм. На большие экраны новая часть франшизы должна выйти 2 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что слухи о переносе нового фильма Клинта Иствуда «Присяжный №2» не подтвердились. Лента по-прежнему должна выйти 1 ноября 2024 года.

Стартовали съемки продолжения боевика «Никто» с Бобом Оденкерком. Сценарий к нему напишет один из создателей «Джона Уика» Дерек Колстад.