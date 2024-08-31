Первый трейлер «Белоснежки» набрал миллион дизлайков

Первый тизер-трейлер новой диснеевской "Белоснежки" за три недели набрал более миллиона дизлайков на YouTube.

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Сейчас количество "пальцев вниз" у ролика составляет 1,1 млн. Лайков - всего 82 тысячи.

Напомним, проект приходилось несколько раз переделывать из-за суеты вокруг оскорбляющих карликов и лично Питера Динклейджа гномов и "волшебных существ".

Помимо этого неудовольствия большинства вызвала смуглая актриса Рэйчел Зеглер, играющая главную роль.

Премьера намечена на март следующего года.