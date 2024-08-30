Без Джоли фильм о Каллас был бы пуст: что пишут западные СМИ о фильме "Мария"
На венецианском кинофестивале прошла премьера фильма Пабло Ларраина "Мария" с Анджелиной Джоли в роли Марии Каллас - легендарной оперной дивы, к концу своей короткой жизни потерявшей уникальный голос и проведшей последние годы в добровольном отшельничестве, тоскуя о былой славе. Фильм стартует с последней трагической точки ее бытия, когда она, исхудавшая, в своей белой ночной рубашке похожая на привидение, умирает на полу роскошной парижской квартиры от сердечного приступа 16 сентября 1977 года.
Это странная судьба, в которой сыгранные ею на сцене трагедии причудливо смешались с драмами ее собственной жизни: безнадежный роман с магнатом Аристотелем Онассисом, который не желал делить ее с театральной публикой и запретил ей петь, а потом ее бросил ради вдовы Кеннеди красавицы Жаклин. И это зияющее одиночество в толпе.
Проблема этой личности, по фильму, в самой ее профессии, постоянно требующей не быть собою: Каллас - это и гибнущая от любви Тоска, и своевольная принцесса Турандот, и независимая Кармен. Она не в состоянии от этого отрешиться, и фильм Ларраина - о годах, когда проблемы с голосом вынудили ее уйти со сцены, но еще за неделю до смерти она все равно мечтала сыграть свою последнюю, главную в жизни роль.
Ее парижская просторная квартира, обставленная роскошной мебелью, ей кажется золотой клеткой, и сам этот фильм в прессе характеризуют как клаустрофобную психодраму: подобно героине фильма "Бульвар Сансет" Норме Десмонд, Мария Каллас не может освободиться от теней прошлого, отделить себя от сыгранных когда-то героинь, ей уже трудно понять, кто она на самом деле.
Она пытается продолжать привычное существование звезды ("Для меня нет жизни вне сцены!"), с отчаянием понимая, что все позади. Ей нужна публика - и она поет для своей экономки Бруны (Альба Рорвахер). Ей нужны восторги - и она часами сидит в кафе в ожидании, когда кто-нибудь ее узнает. Она уверена, что ее слуги - экономка, шофер - рождены, чтобы выполнять ее прихоти. И она во всем разочарована - даже в своих собаках, которые, ей кажется, любят не ее, а еду, которой она их угощает. Она не может слушать свои старые записи - их совершенство причиняет ей боль: "Зрители ждут от меня чуда, а я больше не могу творить чудеса".
Рецензенты отмечают принципиальное отличие героини "Марии" от героинь предыдущих байопиков Ларраина о Жаклин Кеннеди и принцессе Диане: они самодостаточны, а Каллас органически не может существовать без восторженных зрительских толп, она отчаянно хочет вернуться под свет театральных прожекторов, ее "я" становится полным только во взаимодействии с истерически любящей ее публикой.
Критик The Guardian отмечает особую роль, которую в фильме играет личность исполнительницы этой роли Анджелины Джоли:
"Чилийский режиссер приглашает 49-летнюю актрису, когда-то самую прибыльную звезду в мире, и использует ее как бесценную статую, вокруг которой можно ходить, любуясь". Иными словами, режиссер берет угасающую киноикону, чтобы она бросила свой звездный свет на давно погасшую оперную диву, которую изменчивый мир уже стал забывать. "Без Джоли фильм был бы пуст", - вторит ему критик Indiewire. "Перевоплощение в величайшую оперную певицу истории для меня было терапией, необходимость в которой я не сознавала сама", - сказала на пресс-конференции Анджелина Джоли.