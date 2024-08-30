Что пишут западные СМИ о фильме «Мария»

На венецианском кинофестивале прошла премьера фильма Пабло Ларраина "Мария" с Анджелиной Джоли в роли Марии Каллас - легендарной оперной дивы, к концу своей короткой жизни потерявшей уникальный голос и проведшей последние годы в добровольном отшельничестве, тоскуя о былой славе. Фильм стартует с последней трагической точки ее бытия, когда она, исхудавшая, в своей белой ночной рубашке похожая на привидение, умирает на полу роскошной парижской квартиры от сердечного приступа 16 сентября 1977 года.

Это странная судьба, в которой сыгранные ею на сцене трагедии причудливо смешались с драмами ее собственной жизни: безнадежный роман с магнатом Аристотелем Онассисом, который не желал делить ее с театральной публикой и запретил ей петь, а потом ее бросил ради вдовы Кеннеди красавицы Жаклин. И это зияющее одиночество в толпе.

Проблема этой личности, по фильму, в самой ее профессии, постоянно требующей не быть собою: Каллас - это и гибнущая от любви Тоска, и своевольная принцесса Турандот, и независимая Кармен. Она не в состоянии от этого отрешиться, и фильм Ларраина - о годах, когда проблемы с голосом вынудили ее уйти со сцены, но еще за неделю до смерти она все равно мечтала сыграть свою последнюю, главную в жизни роль.

Ее парижская просторная квартира, обставленная роскошной мебелью, ей кажется золотой клеткой, и сам этот фильм в прессе характеризуют как клаустрофобную психодраму: подобно героине фильма "Бульвар Сансет" Норме Десмонд, Мария Каллас не может освободиться от теней прошлого, отделить себя от сыгранных когда-то героинь, ей уже трудно понять, кто она на самом деле.

Она пытается продолжать привычное существование звезды ("Для меня нет жизни вне сцены!"), с отчаянием понимая, что все позади. Ей нужна публика - и она поет для своей экономки Бруны (Альба Рорвахер). Ей нужны восторги - и она часами сидит в кафе в ожидании, когда кто-нибудь ее узнает. Она уверена, что ее слуги - экономка, шофер - рождены, чтобы выполнять ее прихоти. И она во всем разочарована - даже в своих собаках, которые, ей кажется, любят не ее, а еду, которой она их угощает. Она не может слушать свои старые записи - их совершенство причиняет ей боль: "Зрители ждут от меня чуда, а я больше не могу творить чудеса".

Рецензенты отмечают принципиальное отличие героини "Марии" от героинь предыдущих байопиков Ларраина о Жаклин Кеннеди и принцессе Диане: они самодостаточны, а Каллас органически не может существовать без восторженных зрительских толп, она отчаянно хочет вернуться под свет театральных прожекторов, ее "я" становится полным только во взаимодействии с истерически любящей ее публикой.

Критик The Guardian отмечает особую роль, которую в фильме играет личность исполнительницы этой роли Анджелины Джоли: