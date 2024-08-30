Джеймс Хэтфилд появился в новом фрагменте фильма «Чаща»

В сети состоялась премьера нового отрывка предстоящей картины «Чаща», в которой снялся фронтмен американской трэш-метал-группы Metallica Джеймс Хэтфилд.

В новом видео артист появляется в роли шерифа в сцене с главным героем, которого играет Питер Динклэйдж.

По сюжету вестерн-триллера Эллиотта Лестера по книге Джо Лансдейла, охотника за головами (Динклэйджа) нанимают, чтобы найти женщину, похищенную жестоким убийцей. Действие ленты происходит на рубеже XIX–XX вв.