Джордж Мартин пообещал рассказать, что пошло не так в «Доме дракона»

Американский писатель Джордж Мартин опубликовал новую запись в своём личном блоге. В ней он рассказал о своих последних приключениях, связанных с грядущим праздником Дня труда в США, а также анонсировал материал, посвящённый сериалу «Дом дракона».

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Судя по всему, автор цикла «Песнь льда и пламени» уже посмотрел второй сезон шоу, и он творцу не понравился. По крайней мере, такое впечатление складывается из слов писателя — он готовит полноценную историю о том, «что пошло не так».

Я совсем не жду выхода своего следующего поста, в котором я расскажу, что пошло не так в «Доме дракона»… Но я должен это сделать, и я это сделаю. Но не сегодня.

Интересно, что ранее Мартин поддерживал создателей шоу, обсуждая некоторые эпизоды первого сезона в положительном ключе. Кроме того, писатель также приезжал на съёмочную площадку второго сезона и обсуждал с шоураннером Райаном Кондалом будущее проекта.

Второй сезон «Дома дракона» завершился 4 августа. Продолжение получило смешанные отзывы от фанатов: многие зрители жаловались, что авторы шоу слишком неторопливо рассказывают относительно небольшую историю. Из-за этого финал сезона получил одну из худших оценок в сериале: её средний рейтинг составляет 6,4/10.