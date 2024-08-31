Супергерой против всех: чем закончились гонки в новой серии «Геройчиков»

Устроить пикник во дворе — дело восхитительное, так думают и основные персонажи «Геройчиков». Однако, Супергерой — вредная лягушка в доспехах — заявляет, что абсолютно вся площадка принадлежит ему, так что убирались бы остальные со своим пикником отсюда, да побыстрее. Для окончательного выяснения территориального вопроса персонажи решили устроить соревнование на машинках. Как она прошла — узнайте в новом эпизоде мультсериала под названием «Гонка».

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Что там?

Пока Флай, Глория, Ко-Ко и О’Раш готовят свой гоночный транспорт, Генерал Де Кроль собирается самостоятельно тащить санки, за что встречает пусть и доброжелательные, но насмешки. Тем временем Бублик пытается устроить репортаж подготовки к состязанию, но его труды в данный момент скорее отвлекают участников, и те его прогоняют. Обиженный кругляш ушёл грустить — и встретил Супергероя, который, оказывается, не очень-то уверен в своей «мощной» машине и побеждать планирует нечестно.

План Супергероя прост — вывести из строя Флая, своего самого сильногосоперника, при помощи специального устройства. Но как незаметно повесить его на мотоцикл? В ход пошла обманка с «Бубликом из будущего», эх, Бублик, всё-таки ты довольно доверчив! Кто же победил при таком интригующем раскладе, узнайте из нового эпизода на Тлум.Ру:

Пожалуй, это отличный пример победы той самой дружбы. Санки Генерала не просто пригодились, а сослужили лучшую службу из возможных. Поздравляем Геройчиков с победой и заслуженным пикником, что до Супергероя — он становится всё более заметным антагонистом шоу. Будем следить за его дальнейшими проделками, добавляйте наш сайт в закладки, чтобы их не пропустить.