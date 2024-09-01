Баку возьмется за ремейки популярных старых фильмов

Азербайджан рассматривает возможность совместно с Россией снимать ремейки старых фильмов, которые популярны среди русскоязычного населения республики, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя департамента креативных индустрий и цифрового развития Минкультуры страны Рашада Азизова. По его словам, в планах также создание новинок, которые объединят аудитории обоих государств.

© кадр из фильма

В перспективе могут быть ремейки старых фильмов, которые очень популярны у всего русскоязычного населения и не только. Будут новинки, которые объединяют аудиторию всех наших стран, — добавил Азизов.

Представитель Минкульта Азербайджана указал, что среди местных зрителей популярность обрел анимационный контент из России. Страны могут сотрудничать не только в съемках фильмов, но и в дистрибьюции.

Ранее режиссер новой экранизации «Евгения Онегина» Сарик Андреасян поддержал идею переснимать классику кинематографа. По его мнению, такой ход необходим для современных поколений, которым требуется «понятный киноязык». Любители классических вариаций будут пересматривать уже знакомые фильмы, но для молодежи их нужно создавать заново.

Российский актер Алексей Чадов признался, что хотел бы увидеть фильм «Человек-амфибия» в обновленном виде. Он назвал картину одной из самых любимых. Разговоры про создание ремейка были, но пока к проекту не приступили.