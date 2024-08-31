«Узбекфильм»: как снимали национальное кино век назад

Киностудия «Узбекфильм» была создана почти век назад, 1 июля 1925 года, но история узбекского художественного кино начинается намного раньше. MIR24.TV рассказывает, почему Узбекистан называют колыбелью кинематографа Центральной Азии и какие фильмы киностудии стали настоящими шедеврами.

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Первые фильмы молодой студии

Кинематография – это целое искусство, которое имеет длинную и насыщенную событиями историю. При этом каждый период мирового киноискусства характеризовался своими героями, жанрами, техниками и приемами съемки. Узбекистан в этом отношении стал колыбелью киноиндустрии Центральной Азии. В 1924 году было организовано русско-бухарское товарищество «Бухкино», а уже через год – создан трест «Узбекгоскино» и открыта кинофабрика «Шарк Юлдузи» («Звезда Востока»). С 1936-го студия именуется как «Узбекфильм», в годы Великой Отечественной войны – Ташкентская киностудия художественных фильмов, а с середины 1950-х годов – вновь становится киностудией «Узбекфильм».

«В первые годы фабрика выпускала документальные фильмы на актуальные местные темы. В журнале "Советский Экран" об этом писали: "Фильмы молодой студии рассказывали о ходе земельно-водной реформы в Средней Азии – "Вахт куяши" (1926), о положении в обществе и семье узбекской женщины – "Вторая жена", "Чадра" (1927), "Ее право" (1931), о борьбе с контрреволюционерами – "Крытый фургон", "Шакалы Равата" (1927), "Последний бек" (1930), о трудной и сложной борьбе молодой республики за создание колхозов – "Американка из Багдада" (1931) и "Рамазан" (1932)».

Эти и многие другие фильмы 1920-30-х годов заложили основу национального кинематографа Узбекистана. В хроникальных и в игровых кинолентах авторы запечатлели для будущих поколений панораму национальной жизни.

Самобытная культура – в объективе кинокамеры

Первым местным фотографом и кинооператором стал Худайберген Деванов. Именно он изучал тонкости фотографического дела у признанных профессионалов в Санкт-Петербурге, куда отправился вместе с дипломатической делегацией в 1908 году.

По возвращению на родину Деванов привез фото- и кинопринадлежности, в том числе кинокамеру марки «ПАТЭ». Это позволило ему самостоятельно снять первый узбекский документальный киносюжет о выезде на фаэтоне в 1910 году хивинского хана Асфандияра – «Выезд из дворца хана Асфандияра». Сохранились также его киноленты «Памятники архитектуры нашего края» (114 метров, 1913 год) и «Виды Туркестана» (100 метров, 1916 год).

«Фильмы и фотоматериалы Деванова представляют собой ценнейшие документальные свидетельства эпохи. Мастер также снимал на камеру исторические достопримечательности, минареты и мечети. Благодаря его работе жители других стран впервые познакомились с древней и самобытной культурой Центральной Азии».

Кинематографический опыт Москвы и Ленинграда

Крупнейшими мастерами в годы становления узбекского кино также были Ганиев, Хидоятов, Джалилов, Ярматов. Развитие национального кино поддерживали и российские кинематографисты: режиссеры, сценаристы, операторы и актеры. В главных ролях в фильмах «Вторая жена» и «Прокаженная» снималась выпускница ВГИКа Рахиль Мессерер-Плисецкая, мать великой балерины Майи Плисецкой.

«В феврале 1934 года из Москвы по приглашению киностудии приехал режиссер и сценарист Александр Усольцев-Гарф. Мастер должен был создать совместно с коллегами первый узбекский звуковой художественный фильм. Но поскольку одновременно со съемками картины велось оснащение студии и освоение новой техники, обучение кинотехнологиям работников студии, то создание первой звуковой узбекской ленты "Клятва" (1937) заняло больше двух лет».

Профессиональному росту молодых кинематографистов Узбекистана во многом помогали и командировки в Москву и Ленинград. Там они получали опыт на центральных киностудиях, знакомились с работой признанных мастеров.

Новатор искусства: экспериментальное и смелое кино

Легендарный Камиль Ярматов пришел в узбекское кино одним из первых. «Молодое искусство, – писал он в одной из статей, – поразило меня своими необозримыми возможностями и перспективами. Именно оно казалось специально предназначенным для того, чтобы революционизировать культурные процессы в безграмотной стране. И я решил посвятить себя служению этому искусству».

В первых режиссерских работах «Эмигрант» и «Друзья встречаются вновь», созданных в Таджикистане, Ярматов нащупывает свой почерк, постигает тайны профессии, искусство монтажа и ритма. Во многом экспериментальной, смелой по форме была и его лента «Дорога без сна», вышедшая после войны.

«В узбекском кино трудно найти фильм, который мог бы соперничать по чистоте стиля, по уровню режиссерской, исполнительской и изобразительной культуры с картиной "Алишер Навои", получившей всенародное признание и Государственную премию СССР».

Камиль Ярматов вместе с другим крупнейшим постановщиком и соратником Наби Ганиевым заложил эстетический фундамент узбекского киноискусства. Здесь на первый план выдвинут интерес к внутреннему миру человека, к темам эпического размаха, большого эмоционального и социального накала.

Центр советского кино

В годы Великой Отечественной войны Ташкент стал одним из культурных центров советского кино. Киностудию на время эвакуации возглавил Михаил Ромм. Здесь были сняты «Два бойца», «Александр Пархоменко» и последний фильм Якова Протазанова «Насреддин в Бухаре».

«Студию "Узбекфильм" в эти годы переименовали в "Ташкентскую киностудию" (прежнее название вернут только в 1958 году). Здесь работали выдающиеся мастера советского кино: Герасимов, Ромм, Луков, Козинцев, Протазанов, Зархи, Трауберг. Привлекали к съемкам и ВГИКовцев: Ярматова, Агзамова, Сабитова. Ими были созданы киносборники: "Узбекский киноконцерт" (1941 год), "Подарок Родины" (1943) и "Концерт пяти республик" (1944)».

В послевоенные годы многие мастера перешли в кинохронику, занимались дублированием фильмов на узбекский язык. В этот период были сняты «Тахир и Зухра» (1945) Ганиева и «Алишер Навои» (1947) Ярматова, ставшие классикой советского кино и свидетельством творческой и профессиональной зрелости узбекской художественной кинематографии.

В 1960-70-е годы на студию приходят новые выпускники ВГИКа: Ишмухамедов, Агишев, Хамраев, Салимов, Камалова, Надыров, Фатхуллин. Юные мастера ярко и стремительно заявляют о себе зрителю. На киноплощадке молодые дарованию снимают мелодрамы «Влюбленные» и «Нежность» с Родионом Нахапетовым, драму «Какие наши годы» с Еленой Цыплаковой, боевик «Горячие тропы» с Кларой Лучко, советско-индийскую сказку «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников».

«ТОП-5 киношедевров "Узбекфильм": "Ташкент – город хлебный" (1968 год), "Седьмая пуля" (1972), "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников" (1979), "Прощай зелень лета" (1985 год) и "Родина" (2006 год).

Киноэпоха: от приключений до исторических сериалов

И если в 1950-е популярностью пользовались приключенческие фильмы, то уже кинематографию 1960-х характеризует обилие жанров и направлений. Зрителю становятся интересны фильмы на современную тему: «Птичка-невеличка», «Жизнь прошла ночью», «Белые, белые аисты», «Нежность».

«В 1965 году создается мультипликационный цех. Выпускается первый мультфильм "6х6", режиссера Салимов. Спустя годы, в 1977-м, мультцех, продолжая развивать свой технический и творческий потенциал, переименовывается в "Мультипликационное объединение". В это время развивается детское кино, начинается выпуск новых телефильмов и мультфильмов».

В период с 1977-го по 1984 годы в жанре кинороман снимают историко-биографический многосерийный художественный фильм «Огненные дороги» режиссера Аббасова, рассказывающий о жизни и трагической судьбе знаменитого узбекского поэта, драматурга, революционера и общественного деятеля Хамзы Хакимзаде Ниязи.

В 1986 году создается творческое объединение «Дебют». А через год объединение стало «Студией-5», которая помогает молодым кинематографистам. В девяностые активно снимаются драмы и мелодрамы, сериалы, основанные на романах узбекских писателей.

«В 2006 году был выпущен фильм "Родина" узбекского режиссера Зульфикара Мусакова. По сюжету старик-узбек, проживающий в Америке, однажды признается, что душа, как и прежде, просится в родной аул. Всеми правдами и неправдами он пробирается в самолет, летящий в Узбекистан».

Сегодня киностудия переживает перерождение. Если в 2016 году на площадке снималось не больше десяти фильмов, то в настоящее время – около 30 кинокартин. Одну из самых ярких сцен кинокартины «Высоцкий» снимали на Самаркандском рынке, российский фильм «Медное солнце» был снят в Хиве, а индийский боевик «Прощание» – в Ташкенте.