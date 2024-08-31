Бэтмен не появится в сериале «Пингвин» с Колином Фарреллом

На этой неделе создатель и сценарист сериала «Пингвин» Лорен Лефранк дал интверью изданию SFX. В ходе разговора автор подтведил, что Бэтмен в исполнении Роберта Паттинсона не появится в шоу. По словам Лефранка, проекту это никак не помешает.

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Фильмы Мэтта показаны с точки зрения Бэтмена, поэтому ты смотришь на город сверху вниз. Это другой взгляд. С Озом ты находишься на городских улицах, в самой гуще грязи. Он смотрит вверх, желая вырваться на вершину.

События «Пингвина» развернутся через неделю после финала «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Сериал расскажет про становление криминальной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего.

Шоу стартует 19 сентября в стриминговом сервисе HBO Max.