Вышел трейлер романтической драмы «Вера»

На этой неделе вышел дебютный трейлер романтической драмы «Вера». В ролике показали влюблённых главных героев и основную завязку сюжета.

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Видео доступно на YouTube-канале «Киностудия Горького». Права на видео принадлежат «Киностудия Горького».

Согласно синопсису, Вера живёт исключительно проблемам своей семьи: вечно болеющего мужа Кости и пятнадцатилетнего сына Ромки. Веру всё устраивает, пока на горизонте вдруг не появляется первая любовь её супруга — красавица Людмила с дочерью Юлей. Ею как раз и начинает увлекаться Ромка, поэтому мать пытается отдалить сына от неё.

В актёрский состав ленты вошли Виктория Толстоганова, Ольга Сутулова, Алексей Розин, Тимофей Тимков, Полина Меркурьева, Наталья Бочкарёва, Евгения Громова, Иоанн Кочкин, Мария Мекле и другие. Кресло режиссёра заняла Ира Волкова.

Премьера фильма «Вера» в кинотеатрах России состоится 12 сентября.