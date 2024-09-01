Вышел трейлер кровавого фильма ужасов про Микки Мауса

Опубликован первый тизер-трейлер комедийного хоррора Screamboat, где киноделы продолжают глумиться над классикой.

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Главный злодей проекта - Микки Маус. А если точнее - своеобразная инкарнация героя из "Пароходика Вилли" (Steamboat Willie), первого звукового мультфильма Disney. Он вышел в 1928-м. Это было третье появление мышонка на экране.

Режиссер - Стивен Ламорт ("Злой" 2022-го), утверждающий, что хоть их картина - "похабная, жесткая и кровожадная", на самом деле - это своеобразная дань любви Микки Маусу.

По сюжету фильма обычная водная прогулка оборачивается кошмаром, когда инфернальная мышь начинает убивать туристов.

Релиз - в начале следующего года.