Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» бьет рекорды предпродаж

Во время предпродажи мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» собрал более 4 млн рублей.

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Накануне стало известно, что российский мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» стал лидером проката в день премьеры. По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», за 29 августа картина собрала 21 млн рублей. При этом, по мнению аналитиков портала, полнометражный анимационный фильм про «лунную пчелу» сможет собрать до 100 млн рублей уже к концу первых выходных проката.

Рекорд до премьеры

Однако «Лунтику. Возвращение домой» удалось поставить рекорд еще до начала старта проката. Так, к 28 августа предпродажи картины по мотивам мультсериала составили 4,2 млн рублей. По данным источника, эти показатели превысили даже цифры таких российских мультфильмов, как «Финник», «Маша и медведь в кино: Скажите «Ой!», а также «Три богатыря. Ни дня без подвига».

По сюжету новой ленты друзья Лунтика кузнечик Кузя, Пчеленок, гусеницы Вупсень и Пупсень решают помочь «космической пчеле» найти маму и вернуться обратно на Луну.

До этого создатель полнометражного «Лунтика», дважды номинант на премию «Оскар», режиссер и мультипликатор Константин Бронзит рассказал в беседе с НСН о госфинансировании проекта.

«Я, например, делаю полнометражный фильм про "Лунтика". Это большой фильм, рассчитанный на экраны, это чистое детское кино, как Лунтик хотел увидеть свою маму, и такая инициатива нам очень пригодится. Дела плохи, и государство вынуждено вмешиваться. И слава Богу, что оно вмешивается, но не с точки зрения цензурирования, а финансовой помощи. Кто, как не государство, поможет в этой ситуации и прокатчикам, и производителям?», - заметил он.

Бронзит подчеркнул, что интерес к полнометражному мультфильму о Лунтике проявляют не только повзрослевшие дети, которые выросли на мультсериале 2006 года, но и современные малыши.

Однако член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев наоборот считает, что у мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» очень ограниченная аудитория. В связи с этим, по его мнению, колоссальных сборов создателям картины ждать не стоит.

«Конечно, говорить о том, что "Лунтик" соберет какие-то деньги, сопоставимые с "Чебурашкой", нельзя, потому что "Чебурашка" — это абсолютно универсальный продукт, который понравился и юной детской аудитории, и тинейджерам. У "Лунтика" аудитория очень ограниченная, это самый младший сегмент зрителей — дошкольники и дети младшего школьного возраста. Пойдут в кино на него, конечно, в первую очередь маленькие дети и их родители», - объяснил он в беседе с НСН.

При этом Исаев заметил, что основные сборы «Лунтика» придутся на начало учебного года.

«То, что студия "Мельница" выпускает полнометражный вариант "Лунтика" — результат той трансформации рынка, которая сейчас в России присутствует. На протяжении очень многих лет об этом даже речи не шло, потому что было огромное количество западного контента. Сейчас этого нет, возможно, был доработан давно заготовленный черновой вариант сценария. Подобрана совершенно правильная дата для выхода этого проекта — конец летних каникул, когда все возвращаются из отпусков и готовятся к учебному году. Если и не будет потрясающих цифр на первом уикенде с учетом сборов в школу, дети все равно с удовольствием на него пойдут при условии некой заметной рекламы на втором, третьем, четвертом уикенде», - добавил специалист.

«Коты», «Маша», «Трактор» и любовь запада

Между тем, в конце лета в России вырос интерес к анимации. СМИ сообщили, что, по сравнению с 2023 годом, когда интерес россиян к мультфильмам снижался, в августе 2024 года этот показатель снова увеличился. Известно, что он вырос в два раза с первой недели июля текущего года.

Так, в пресс-службе «Кинопоиска» сообщили, что в августе самыми популярными российскими мультфильмами у россиян стали «Три кота», «Маша и Медведь», а также «Синий Трактор». В ТОП-10 самых популярных мультфильмов августа среди российских проектов тоже вошли «Привет, Малыш!», «Барбоскины» и «Лунтик и его друзья». При этом среди зарубежных картин популярностью у россиян в последнем месяце лета пользовались «Леди Баг и Супер-Кот», «Буба», «Щенячий патруль» и «Свинка Пеппа».

По мнению специалистов, увеличение интереса к мультикам, в частности, было связано с замедлением работы YouTube, в связи с чем зрители искали альтернативные площадки для просмотра.

До этого кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН говорил, что на Западе очень любят и ценят короткометражные российские мультфильмы.

«На Западе наши мультфильмы традиционно любят. Но все зависит от количества вложенных денег в рекламу и прочего. При этом мы говорим про короткометражные мультики. А вот полнометражные мультики наши, которые являются практически копией мультиков Уолта Диснея, на Западе не очень любят. Короткий метр идет хорошо, его очень ценят», – сказал он.

Ранее главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что большинство российских кинопремьер 2024 года не оправдали ожиданий, поэтому, если запретить нелегальный показ голливудских блокбастеров, через какое-то время кинотеатры в России закроются.