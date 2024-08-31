«Гладиатор 2». Зачем смотреть продолжение культового фильма 2000-х

22 ноября на экраны выйдет «Гладиатор 2» Ридли Скотта — продолжение легендарного фильма с Расселом Кроу, заработавшего пять «Оскаров» и ставшего общемировым хитом, который продолжают смотреть и пересматривать. О сюжете новой картины, истории ее создания и прокатных перспективах рассказывает «Лента.ру».

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Дата выхода: 22 ноября;

Страна: Великобритания, США;

Продолжительность: неизвестна;

Режиссер: Ридли Скотт;

В ролях: Пол Мескал, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Бриджит Нильсен, Джозеф Куинн, Фред Хекинджер.

О чем фильм «Гладиатор 2»?

200-е годы нашей эры. После гибели гладиатора и генерала Максимуса прошло около 20 лет. В Риме наступил период двоевластия — правят ненавидящие друг друга братья-психопаты Гета и Каракалла. Тем временем племянник поверженного Максимусом императора Коммода Луций был так впечатлен подвигом своего кумира (и любовника своей матери Луцилии), что уже 15 лет не показывается дома. Луцилия считает сына погибшим, однако на самом деле он с женой и ребенком живет в Нумидии — римской провинции на севере Африки. На новый дом Луция нападают императорские войска под руководством Маркуса Акация. Так Луций оказывается в плену и вскоре, вдохновленный судьбой Максимуса, выходит на арену. Среди его противников — впавший в немилость Маркус Акаций, а главный союзник — бывший гладиатор, а ныне спонсор боев и владелец гладиаторской школы Макрин, планирующий захватить власть в империи.

Кто сыграл главные роли?

Ридли Скотт с гордостью заявляет, что сыгравший Луция Пол Мескал не проходил у него пробы: сэр Ридли был настолько впечатлен работой Пола в сериале «Нормальные люди», что сам предложил роль в «Гладиаторе 2». Ключевым антагонистом фильма, судя по всему, станет Маркус Акаций, которого сыграл Педро Паскаль, — для актера это удачная возможность разбавить ряд благородных страдальцев, ролями которых он завоевал народную любовь. В императоров Гету и Каракаллу перевоплотились Джозеф Куинн (Эдди Мансон из «Очень странных дел») и Фред Хекинджер (Куинн из первого сезона «Белого лотоса»). По словам актеров, для них было важно не повторять за Хоакином Фениксом — для него Коммод стал одним из первых экземпляров в галерее экранных психопатов и принес номинацию на «Оскар». Куинн говорит, что куда более подходящим референсом был Зорг в исполнении Гэри Олдмена из «Пятого элемента». Ридли Скотт добавляет, что Гета и Каракалла — своего рода реплика «двух умалишенных, основавших Рим», — Ромула и Рема, вскормленных капитолийской волчицей.

Кажется, таким образом Скотт установил неожиданную связь между новым «Гладиатором» и последним фильмом про «Чужого», тоже названном «Ромул» в честь одного из мифических основателей Рима.

Хитроумного Макрина сыграл Дензел Вашингтон, который говорит, что это одна из немногих ролей, которые еще представляют интерес для актера-ветерана. Для Дензела и Ридли это первый совместный фильм после «Гангстера», вышедшего в 2007 году. Что касается актеров, которые были заняты в первом фильме, то к роли Луцилии в «Гладиаторе 2» вернется Бриджит Нильсен, а Дерек Джекоби вновь сыграет сенатора Гракха.

Как создавался «Гладиатор 2»?

Первый «Гладиатор» увидел свет в 2000 году, получил пять «Оскаров» и собрал в прокате 460 миллионов долларов при бюджете в 103 миллиона. Разговоры о продолжении начались почти сразу. Скотт собирался снять ультрареалистичный сиквел, построенный вокруг Луция, пытающегося разгадать тайну своего рождения. В фильме не должно было быть ни гладиаторских боев, ни Рассела Кроу. Исполнитель главной роли в картине был недоволен такой концепцией и заказал сценарий нового фильма про Максимуса своему другу Нику Кейву, у которого на тот момент вообще не было опыта в этой профессии. Понимая, что на экран не попадет ничего из написанного, Кейв полностью отпустил себя и создал историю о воскрешении Максимуса, обретении им вечной жизни, участии во Вьетнамской войне и черт знает чем еще. При желании этот текст легко можно в полном объеме найти в сети. Заметим, что немного позднее, в 2005-м, Кейв все-таки дебютировал как сценарист с прекрасным вестерном Джона Хиллкоута «Предложение».

Пока Скотт ругался с Кроу, кинокомпанию DreamWorks купила Paramount, руководство которой видело перспективы продолжения «Гладиатора» совсем не такими радужными. Проекту не давали зеленый свет 12 лет — с 2006 по 2018 год.

Шесть лет назад работа над сценарием возобновилась, причем до съемочной площадки ее довел в итоге Дэвид Скарпа, с которым Скотт работал над своим предыдущим эпосом под названием «Наполеон».

В команду «Гладиатора 2» вернулись ветераны первого фильма — оператор Джон Мэтисон, художница по костюмам Дженни Йэтс и художник-постановщик Артур Макс. А вот композитор Ханс Циммер усомнился в том, что сможет превзойти свою работу почти четвертьвековой давности, так что новую музыку сочинил Гарри Грегсон-Уильямс, озвучивший для Скотта «Последнюю дуэль» и «Дом Gucci».

Съемки прошли на Мальте — стране с высокими налоговыми льготами. Это сыграло на руку, когда разразилась забастовка гильдии актеров и производство на несколько месяцев было заморожено. По словам продюсеров, итоговый бюджет фильма составил 265 миллионов долларов, так что для того, чтобы его окупить, «Гладиатору 2» придется собрать в прокате почти нереальные для фильма с рейтингом R 530 миллионов. Впрочем, для 86-летнего Ридли Скотта это, по всей видимости, всего лишь очередной вызов в его карьере.

Что говорят о втором «Гладиаторе»?

Режиссер называет «Гладиатора 2» одним из лучших фильмов в своей жизни, а по поводу открывающей сцены говорит, что она эпичнее, чем любой из эпизодов «Наполеона». Впрочем, основные бои в фильме все же пройдут на арене, где обещаны и водные сражения, и схватка с носорогом.

«Этот фильм эпичнее и безумнее первого», — говорит Скотт и готовится слать к черту реконструкторов, которые уже после публикации трейлера заполнили сеть издевательскими комментариями насчет анахроничных доспехов героев.

Ответ режиссера на эти нападки хорошо известен:

«Вас там не было».

Когда выйдет «Гладиатор 2»?

В Австралии и Новой Зеландии фильм выйдет 14 ноября, а на остальных территориях премьера состоится чуть позже — 22 ноября. Дату релиза «Гладиатор 2» делит с первой частью мюзикла «Злая», в связи с чем есть надежда на кумулятивный эффект сборов — сродни прошлогоднему «Барбенгеймеру». О выходе «Гладиатора 2» в российский параллельный прокат пока не сообщалось.