Вышел дублированный трейлер комедии «Отпуск с бывшим»

На этой неделе вышел дублированный трейлер немецкой комедии «Отпуск с бывшим» с Морицем Бляйбтроем («Достучаться до небес»). В ролике показали главных героев ленты, сюжетную завязку и ряд забавных эпизодов.

© Кадр из трейлера "Отпуск с бывшим"

Согласно синопсису, Анди и Марион вместе столько лет, что они уже и сами не помнят. Когда у их сына Милана начинаются проблемы в школе, по рекомендации педагогов, они решают отправиться в отпуск. Вот только есть одна крошечная проблемка: эти двое — в разводе. И у Марион уже появился новый ухажер, который тоже приезжает на курорт.

Также в акётрский состав вошли Лаура Тонке, Давид Кросс, Аксель Штайн, Рамона Кюнце-Либнов и другие. Режиссёром выступил Алиреза Голафшан.

Дата премьеры фильма «Отпуск с бывшим» в кинотеатрах России пока не раскрывается.