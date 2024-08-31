Кто сыграет главные роли в комедии «Уикенд в спа»

Лесли Манн («Бывшая с того света», «Другая женщина»), Анна Фэрис («За бортом», «Даю год»), Айла Фишер («Волк как я», «Жадность») и Мишель Бюто («Клуб первых жен», «Нежданчик») сыграют главные роли в комедии «Уикенд в спа» (Spa Weekend). Как сообщает Deadline, сценарий написали Джон Лукас и Скотт Мур («Очень плохие мамочки», «Мальчишник в Вегасе»), которые займут и режиссерское кресло.

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Фильм рассказывает о трех лучших подругах, Джейн, Коко и Софи, которые отправляются на столь необходимый им отдых в роскошный спа-отель в Палм-Спрингс. Но когда неожиданно появляется их четвертая подруга Мел, переживающая жизненный кризис, расслабление быстро превращается в хаос с веселыми последствиями.