Вышел первый тизер исторической ленты «Жатва» со звездой «Догмена»
Кинокомпания The Match Factory опубликовала дебютный тизер исторического фильма «Жатва» со звездой «Догмена» Калеби Лэндри Джонсом. Также одну из главных ролей исполнил актёр Гарри Меллинг (кинофраншиза «Гарри Поттер»).
Видео доступно на YouTube-канале The Match Factory. Права на видео принадлежат The Match Factory.
Лента основана на одноимённом романе писателя Джима Креста. Действия фильма происходят в отдалённой деревне в средневековой Англии. Во времена экономических потрясений местные жители находят козлов отпущения в лице трёх незнакомцев.
Режиссёром выступила греческая постановщица Афина Рахель Цангари («Аттенберг»). Первый показ картины состоится на проходящем Венецианском кинофестивале.
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© The Match Factory