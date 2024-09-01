В работе находится байопик о Бритни Спирс

Американская актриса Эмма Робертс, известная по роли в сериале «Американская история ужасов» (2011-…) высказалась о возможности сыграть Бритни Спирс. Идея пригласить ее в фильм, основанный на мемуарах певицы «Женщина во мне» (2023), принадлежит Фелиции Кулотте — ассистентке Бритни.

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Эмма отметила, что для нее получить такую роль значит исполнить свою мечту. Актриса подчеркнула, что пока все находится на уровне слухов, но она все же надеется на лучший исход.

Как передает Billboard, Эмма с любовью вспоминает свои детские годы: именно тогда она увлеклась музыкой Бритни. Например, после премьеры ее альбома In The Zone будущая актриса заперлась в комнате и пообещала себе, что не выйдет, пока «не выучит каждое слово».

Помимо Эммы Робертс, Кулотта хотела бы увидеть в фильме Тимоти Шаламе в роли Джастина Тимберлейка, а также Дрю Бэрримор в роли ее самой.

Напомним, что конкуренция за право экранизировать историю Бритни началась вскоре после выхода книги осенью 2023-го. Созданием фильма займется киностудия Universal, продюсером выступит Марк Платт. По словам самой певицы, он «всегда делал ее любимые фильмы».