Расписание выхода второго сезона сериала «Просто Михалыч»
Уже 2 сентября выйдут первые эпизоды второго сезона комедийного сериала «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым. Шоу по-прежнему рассказывает о семье Беляковых, где царило полное взаимонепонимание до тех пор, пока к ним не нагрянул родственник из Сибири по имени Михалыч. После событий первого сезона они пытаются жить как прежде, но это им плохо удаётся.
Во второй сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить на телеканале ТНТ. Финал состоится уже 5 сентября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Просто Михалыч»
- 1-я серия — 2 сентября;
- 2-я серия — 2 сентября;
- 3-я серия — 3 сентября;
- 4-я серия — 3 сентября;
- 5-я серия — 4 сентября;
- 6-я серия — 4 сентября;
- 7-я серия — 5 сентября;
- 8-я серия — 5 сентября.