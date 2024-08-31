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Расписание выхода второго сезона сериала «Просто Михалыч»

Уже 2 сентября выйдут первые эпизоды второго сезона комедийного сериала «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым. Шоу по-прежнему рассказывает о семье Беляковых, где царило полное взаимонепонимание до тех пор, пока к ним не нагрянул родственник из Сибири по имени Михалыч. После событий первого сезона они пытаются жить как прежде, но это им плохо удаётся.

Расписание выхода второго сезона сериала «Просто Михалыч»
© Чемпионат.com

Во второй сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить на телеканале ТНТ. Финал состоится уже 5 сентября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Просто Михалыч»

  • 1-я серия — 2 сентября;
  • 2-я серия — 2 сентября;
  • 3-я серия — 3 сентября;
  • 4-я серия — 3 сентября;
  • 5-я серия — 4 сентября;
  • 6-я серия — 4 сентября;
  • 7-я серия — 5 сентября;
  • 8-я серия — 5 сентября.
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Владимир Епифанцев