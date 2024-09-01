Фильм «Неузявимый» не выйдет в обозримом будущем

Полнометражный фильм с живыми актерами «Неуязвимый» давно находится в разработке, но так и не приблизился к реальным съемкам. Релиз может состояться через много лет, когда Тимоти Шаламе достигнет возраста, чтобы сыграть Омни-Мэна. Об этом сообщил создатель оригинального комикса и шоураннер одноименного сериала Роберт Киркман.

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Еще до того, как на Prime Video стала выходить анимационная экранизация комикса, Киркман около 10 лет работал вместе с Сетом Рогеном и Эваном Голдбергом над игровым кино. Несмотря на успех сериала, Киркман регулярно подчеркивает, что проект фильма все еще находится в разработке. Однако он признает, что стремление сделать его идеальным привело к затяжке процесса.

«Мы все еще работаем над фильмом с Universal. При этом сериал сейчас идет так хорошо, что киноадаптация просто обязана быть идеальной. Фильм должен предложить новый опыт, быть верным духу «Неуязвимого», но при этом стоять особняком», — объяснил Киркман в интервью The Direct.

Он пояснил, что сериал расширяет оригинальный комикс за счет более глубокого раскрытия персонажей и добавления новых эмоций и диалогов, киноадаптация должна будет превзойти все это.

«Процесс разработки фильма действительно затягивается, что вызывает разочарование, но в то же время – это интересный вызов. У нас за спиной отличная команда, и я надеюсь, что мы сможем создать что-то действительно крутое. Хотя, возможно, это займет столько времени, что Тимоти Шаламе успеет сыграть Омни-Мэна», – с иронией добавил создатель комикса.

В сериальной адаптации Омни-Мэна озвучивает Дж.К. Симмонс, которому было 65 лет, когда он приступил к этой роли. Визуально Омни-Мэн выглядит на 45-55 лет, а по канону ему более 1,5 тыс. лет.

Анимационный сериал стартовал на стриминге Prime в 2021 году. Сейчас готовится третий сезон сериала, и шоу уже продлено на четвертый. Ранее Киркман рассказывал, что распланировал историю на 7-8 сезонов, однако их может быть больше, если сериал продолжит оставаться востребованным.