Сериал нулевых «Холм одного дерева» получит продолжение

Проект «Холм одного дерева» получит продолжение

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Известный сериал «нулевых» «Холм одного дерева» возвращается. За разработку новых серий проекта возьмется стриминговая платформа Netflix. Новость об этом накануне сообщил портал Variety.

Проект отметился дебютом в 2003 году. Сюжетная линия проекта рассказывала о двух сводных братьях-баскетболистах и их девушках в вымышленном городе. Драма продолжалась на протяжении девяти сезонов.

Действие сюжетной линии проекта развернется спустя 20 лет после последних событий. К главным ролям вернутся София Буш и Хилапри Бёртон. В качестве шоураннера проекта выступил Бекки Хартман Эдвард («Секс в большом городе»).