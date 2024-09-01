Сериал нулевых «Холм одного дерева» получит продолжение

Проект «Холм одного дерева» получит продолжение
Проект «Холм одного дерева» получит продолжение
Известный сериал «нулевых» «Холм одного дерева» возвращается. За разработку новых серий проекта возьмется стриминговая платформа Netflix. Новость об этом накануне сообщил портал Variety.
Проект отметился дебютом в 2003 году. Сюжетная линия проекта рассказывала о двух сводных братьях-баскетболистах и их девушках в вымышленном городе. Драма продолжалась на протяжении девяти сезонов.
Действие сюжетной линии проекта развернется спустя 20 лет после последних событий. К главным ролям вернутся София Буш и Хилапри Бёртон. В качестве шоураннера проекта выступил Бекки Хартман Эдвард («Секс в большом городе»).