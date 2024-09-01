Премьера первого эпизода сериала «Комбинация» состоится 3 сентября

Расписание выхода сериала «Комбинация» с Никитой Кологривым
Премьера первого эпизода сериала «Комбинация» с Никитой Кологривым состоится уже 3 сентября. Шоу расскажет о творческом пути участниц группы «Комбинация» Татьяны Ивановой, Алёны Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа была создана в 1988 году в Саратове и получила большую популярность в начале 1990-х годов благодаря хитам Russian Girls, American Boy, «Не забывай» и «Бухгалтер».
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — новые серии будут выходить в стриминговом сервисе Wink каждую неделю. Финал состоится 21 октября.
Расписание выхода сериала «Комбинация» в России
Эпизод Дата выхода
1-я серия 3 сентября
2-я серия 9 сентября
3-я серия 16 сентября
4-я серия 23 сентября
5-я серия 30 сентября
6-я серия 7 октября
7-я серия 14 октября
8-я серия 21 октября