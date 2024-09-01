Премьера первого эпизода сериала «Комбинация» состоится 3 сентября

Премьера первого эпизода сериала «Комбинация» с Никитой Кологривым состоится уже 3 сентября. Шоу расскажет о творческом пути участниц группы «Комбинация» Татьяны Ивановой, Алёны Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа была создана в 1988 году в Саратове и получила большую популярность в начале 1990-х годов благодаря хитам Russian Girls, American Boy, «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер».

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В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — новые серии будут выходить в стриминговом сервисе Wink каждую неделю. Финал состоится 21 октября.

Расписание выхода сериала «Комбинация» в России

Эпизод Дата выхода

1-я серия 3 сентября

2-я серия 9 сентября

3-я серия 16 сентября

4-я серия 23 сентября

5-я серия 30 сентября

6-я серия 7 октября

7-я серия 14 октября

8-я серия 21 октября