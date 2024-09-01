Режиссер «Последнего богатыря» рассказал о грядущем сериале

Режиссер проекта рассказал НСН, что сериал по сказочной кинофраншизе будет состоять из восьми серий.

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Осенью в России выйдет сериал по сказочному фильму «Последний богатырь». Франшиза пользовалась большой популярностью у россиян, в связи с чем создатели многосерийного фильма тоже надеются на его успех. При этом в индустрии все чаще говорят о «сказочном потенциале».

Сериал «Последний Богатырь»

На этой неделе представители онлайн-кинотеатра START сообщили НСН, что премьера восьми серийного сказочного сериала «Последний богатырь. Наследие» состоится в конце сентября. Этот проект выступит продолжением трилогии режиссера Дмитрия Дьяченко о приключениях сына Ильи Муромца Ивана, которого сыграл актер Виктор Хориняк.

По сюжету многосерийной ленты события будут происходить спустя 20 лет после оригинальных фильмов. Две дочери 50-летнего «последнего богатыря» отправятся в Москву прошлого, чтобы спасти Белогорье и отца. Им также традиционно предстоит сразиться со сказочным злом.

Известно, что работа над проектом длилась четыре года. Роли в сериале также исполнили Виктор Сухоруков, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Юлия Пересильд и Никита Кологривый.

Режиссером сказочного сериала выступил Антон Маслов. В интервью НСН он подчеркнул, что «Последний богатырь. Наследие» является «отдельной веткой» кинофраншизы, хотя формально и считается ее продолжением.

«Это продолжение "Последнего богатыря", но совсем другая история. Это то же самое, что сравнивать "Мандалорца" со "Звездными войнами". Это отдельная ветка, и если бы она не называлась "Последний богатырь", также была бы интересна зрителю. У нас будет восемь часовых серий, фактически мы сняли четыре полных метра. У нас восемь персонажей, сделанных полностью на графике, это что-то из разряда невозможного, причем не только в России. По сюжету это как горизонтальный, так и вертикальный сериал, в каждой истории есть свой герой — где-то Соловей-разбойник, которого играет Саша Лыков, где-то волшебный народ, предводителя которого играет Виктор Сухоруков, где-то будет история про табор свободных и красивых цыган во главе с Никитой Кологривым. В каждой истории — свой главный персонаж», – объяснил он.

Маслов подчеркнул, что новый сериал про богатырей должен привлечь и детей, и взрослых.

«"Последний богатырь. Наследие" — это мощнейшая история, семейный блокбастер. Это один из немногих сериалов, который дети будут смотреть со взрослыми с одинаковым интересом. Там заложено довольно много важных подтекстов. Это не просто какая-то мейнстрим-штучка, а сложная история отношений, история про тинейджеров в сказке», - рассказал режиссер.

Большие сборы и сказочный потенциал

Вселенная фильмов «Последний богатырь» состоит из трех частей. Первый на момент выхода на экраны в 2017 году стал самым кассовым российским фильмом, собрав более 1,7 млрд рублей. «Последний богатырь» стал вторым фильмом, который компания Disney сняла в России.

Вторая часть трилогии «Последний богатырь: Корень зла», вышедшая в 2020 году, побила рекорд оригинального фильма, собрав в прокате более 2,1 млрд рублей. При этом третий фильм вселенной «Последний богатырь: Посланник тьмы» 2021 года тоже собрал более 2,2 млрд рублей в РФ и странах бывшего СССР. По информации Disney, его посмотрели 6,9 млн зрителей в России и СНГ.

«Мы не идем по ровной линии, а двигаемся от супермощного и цитируемого кино, неожиданно делаем какое-то доброе, сложное кино, тут же идет Тарковский, тут же суперпростые фильмы 1990-х... Мне кажется, сейчас мы находимся на линии подъема к хорошему кино. В течение последних лет фильмы и сериалы становятся инфоповодами. У нас очень много глубинного кино, но не хватает более массового, где соседствуют аттракцион и внутренняя драма. Я считаю, это самое важное в российском кино, наш главный путь — как только мы придем к пониманию, что снова хотим смотреть доброе кино, появится гораздо больше возможностей его делать», - подытожил Маслов.

До этого советская и российская актриса, зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью НСН заявила, что развитие российского кинематографа сегодня невозможно без возрождения научно-технической базы и создания интересных проектов, которые бы окупались в прокате.

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