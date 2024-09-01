Расписание выхода второго сезона сериала «Король Талсы» со Сильвестром Сталлоне
15 сентября состоится премьера первого эпизода продолжения криминального сериала «Король Талсы» со Сильвестром Сталлоне. Шоу повествует о Дуайте «Генерале» Манфреде — капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. Создателями проекта выступили Тейлор Шеридан и Теренс Уинтер.
Во второй сезон войдёт шесть эпизодов — новые серии будут выходить каждую неделю в стриминговом сервисе Paramount+. Премьера финала состоится 20 октября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Король Талсы»
- 1-я серия — 15 сентября;
- 2-я серия — 22 сентября;
- 3-я серия — 29 сентября;
- 4-я серия — 6 октября;
- 5-я серия — 13 октября;
- 6-я серия — 20 октября.