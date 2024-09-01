«Головоломка 2» стал самый кассовым анимационным проектом в истории

1 сентября сборы мультфильма «Головоломка 2» в мировом прокате превысили $ 1,66 млрд. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше двух месяцев. Данной суммы хватило, чтобы обойти по прибыли анимационный фильм «Король Лев» с его $ 1,65 млрд.

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Ранее проект стал самым кассовым мультфильмом за всё время, а теперь он получил звание самого кассового анимационного проекта в истории. Также картина находится на 9-м месте в списке самых кассовых фильмов за всё время.

«Головоломка 2» продолжает сюжет мультфильма «Головоломка» и рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавились новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Первую часть приняли очень тепло, а вторая, кажется, понравилась аудитории ещё больше.

В стриминговых сервисах мультфильм появился 20 августа.