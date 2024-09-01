Фильм-катастрофа «Смерч 2» заработал в мировом прокате 351 миллион долларов

1 сентября сборы фильма-катастрофы «Смерч 2» с Гленом Пауэллом в главной роли превысили в мировом прокате $ 351 млн. На домашний прокат от данной суммы пришлось около $ 259 млн. Для достижения подобных цирф картин понадобилось почти два месяца — премьера состоялась 8 июля.

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Напомним, за первые выходные лента заработала в США баснословные $ 80,5 млн, что стало рекордным стартом среди всех фильмов-катастроф.

Фильм рассказывает о команде охотников за штормами, которые планируют запечатлеть и попытаться уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего они вынуждены бороться за выживание.

Премьера «Смерча 2» в кинотеатрах России состоялась 25 июля.