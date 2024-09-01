В онлайн-прокат вышел сериал «Юг»

В онлайн-прокат вышли первые серии проекта «Юг» режиссера Ивана Соснина.

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В нем сыграли Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев и Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана».

Главный герой — 14-летний подросток Юг Кипень, которого воспитывает бабушка. Мама героя умерла, когда он был ребенком, отца никогда не видел. Его-то Юг и отправляется искать по всей России.

О первых впечатлениях от сериала рассказал редактор портала FILM.ru Евгений Ухов:

«Остался в хорошем настроении, любопытная история, хорошо рассказанная, красочная, с хорошими и интересными героями и актерами, для августа это одна из самых больших наших малоэкранных премьеров. Эта история — такое путешествие через страну, и одновременно с личными вопросами, которые решают персонажи, заодно показывают нам жителей нашей большой страны с их самыми разными проблемами и интересами в разных точках. Конечно, на эту тему снимались и другие проекты, и можно много других примеров придумать, которые уже выходили или выходят в будущем. На больших экранах у нас выходит «Обе две» в ближайшие дни, тоже немножко похожая история о поисках своих корней и совего «я»-ощущения. Поэтому здесь не стоит искать какие-то оригинальные сюжеты, неожиданные повороты. Для меня в этом сериале нашлось кое-что из того, что действительно трогает, забавляет, заставляет погрустить, у меня очень теплые были отношения с моим отцом, к сожалению, его не стало, и я до сих пор, несмотря на то что прошло уже много лет, это часто переживаю, и мне очень всегда трогательны фильмы, где чувствуется очень искренние, близкие и доверительные отношения между родителем и его ребенком, поэтому здесь, пусть эта история рассказана тысячу раз, но в каждом новом таком фильме, если он сделан с душой и искренним подходом, можно найти что-то хорошее».

Сейчас сериал можно посмотреть на Okko. Рейтинг проекта на Кинопоиске — 7.8.