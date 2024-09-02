Топ-5 кинопремьер сентября-2024

Сентябрьские кинопремьеры готовят нам как потенциальные шедевры со звездами мировой величины, так и ответы на вопрос «Что стало с Сергеем Беляковым из города Таганрога, который любил в «Наша Russia» общаться с телевизором?» Встречайте пятерку лучших киноновинок сентября-2024 по версии BFM-Новосибирск.

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В сентябрьский ТОП-5 от BFM-Новосибирск вошли четыре зарубежные и одна российская картина:

этот фильм зрители ждали треть века – продолжение комедийного хоррора «Битлджус» 1988 года от блестящего Тима Бёртона;

новая экранизация неувядающего романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо»;

ответ на вопрос, куда пропал Сергей Беляков из Таганрога – большой любитель поболтать с телевизором;

современная сказка о том, как обыкновенная девушка мечтала стать блогером, а превратилась в настоящую принцессу;

ностальгическая комедия про дочь Марчелло Мастроянни и Катрин Денёв, которую обстоятельства вынудили сделаться копией своего легендарного отца.

«Битлджус Битлджус»

– Могут ли живые и мертвые сосуществовать?

Продолжение культового творения гениального Тима Бёртона – спустя 36 лет! Никто уже и не надеялся, но фильм все-таки сняли, причем с теми же актерами, добавив новых молодых звездочек. Комедийный хоррор «Битлджус» вышел в 1988 году. Уже тогда режиссер планировал создать продолжение истории, но ему постоянно что-нибудь мешало – например, съемки блокбастеров «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается».

Сценарий второй части «Битлджуса» написали авторы нашумевшего сериала «Уэнсдей». Музыку создал композитор Дэнни Эльфман – он работал над оригинальным «Битлджусом», а еще создал саундтреки для «Людей в черном», «Человека-паука 2» и многих других известных картин. При создании фильма компьютерные спецэффекты использовали по минимуму. Бёртон хотел сделать продолжение аутентичным, насколько это возможно, и впервые за долгие годы остался доволен результатом.

После смерти отца Лидия со своей дочерью Астрид и мачехой Делией возвращаются в старый дом в городке Уинтер-Ривер. Когда Астрид обнаруживает на чердаке тот самый макет города, Лидии приходится рассказать ей о Битлджусе – озорном и крайне неприятном призраке, чье имя ни в коем случае нельзя называть три раза. Но любопытство девочки берет верх, и портал в загробную жизнь вновь оказывается открыт.

Дата выхода: 7 сентября 2024 Режиссер: Тим Бёртон («Бэтмен», «Уэнсдэй», «Планета обезьян», «Алиса в стране чудес», «Сонная Лощина») В ролях: Майкл Китон («Бэтмен», «Джеки Браун», «Человек-паук: Возвращение домой», «Морбиус», «Флеш»), Вайнона Райдер («Очень странные дела», «Черный лебедь», «Эдвард Руки-ножницы»), Моника Беллуччи («Братья Гримм», «Матрица», «Страсти Христовы»), Уиллем Дефо («Английский пациент»), Дженна Ортега («Уэнсдэй»)

«Граф Монте-Кристо»

– Если я откажусь от правосудия, то лишусь смысла жизни.

Новая экранизация неувядающего романа Александра Дюма – великолепно снятая на родине писателя. В этой картине зритель сможет оценить не только обретшие вторую жизнь сюжетные линии, но и прекрасную актерскую игру, и величественные пейзажи.

Став жертвой коварного заговора, молодой Эдмон Дантес был арестован в день своей свадьбы за преступление, которое он не совершал. После 14 лет в тюрьме Замка Иф ему наконец-то удается бежать. На таинственном острове, о котором Эдмону поведал в заключении его друг аббат Фариа, он находит легендарное сокровище и становится графом Монте-Кристо. Теперь его единственная цель – месть.

Фильм – участник внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля-2024. Режиссерами выступили Александр де Ла Пательер и Матьё Делапорт, снявшие «Три Мушкетера: Миледи» и «Три Мушкетера: Д’Артаньян».

Дата выхода: 19 сентября 2024 Режиссер: Александр де Ла Пательер, Матьё Делапорт В ролях: Пьер Нинэ («Звездный ящик»), Пьерфранческо Фавино («Хроники Нарнии: Принц Каспиан»), Анаис Демустье, Анамария Вартоломеи, Оскар Лесаж, Лоран Лафитт

«Беляковы в отпуске»

– Это Сергей Юрьевич Беляков из Таганрога. Как и множество россиян, он любит разговаривать с телевизором и отдыхать в Турции.

Известный персонаж из передачи «Наша Russia», нещадно критикующий всё увиденное на ТВ-экране, раскрывается перед зрителями с новой стороны. Оказывается, у него есть жена, сын и любовь к турецким курортам.

Обычная семья Беляковых из города Таганрога приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: по ошибке главы семейства Сергея Белякова номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. При этом в отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым смертельно завидуют со школьных лет и во всем пытаются с ними конкурировать.

Теперь Беляковы живут в отеле нелегально – ночуют где придется. И по их следам уже идет главный менеджер отеля – непримиримый борец с русскими нарушителями по имени Али.

Дата выхода: 26 сентября 2024 Режиссер: Александр Назаров В ролях: Сергей Светлаков («Наша Russia», «Ёлки»), Светлана Листова («Полярный», «Беспринципные»), Андрей Мерзликин («Бумер», «Годунов», «Охота на пиранью»), Рухин Магеррамов (команда КВН «Борцы – Северный десант»), Мария Горбань, Александр Новиков

«Зачетная принцесса»

Комедийное фэнтези из Германии особенно понравится тем, кто мечтает стать популярным блогером. Рыжеволосая Шанталь всегда хотела стать известной блогершей, но все попытки заканчивались неудачей. Идеи проваливались одна за другой, и девушка начала терять надежду.

Неожиданно ее жизнь кардинально поменялась. Чудесным образом Шанталь попадает в волшебный мир, где становится принцессой. Там у нее появляются уникальные возможности, и она решает использовать их, чтобы привлечь внимание и наконец- то добиться популярности.

Пытаясь создать вирусный контент, Шанталь устраивает настоящий хаос, бросая вызов всему королевству. В погоне за лайками и славой ей предстоит столкнуться с неожиданными последствиями своих действий.

Дата выхода: 19 сентября 2024 Режиссер: Бора Дагтекин В ролях: Йелла Хаазе, Гизем Эмре, Макс фон Гробен, Мария Эрих, Нора Тширнер

«Мой Марчелло»

Итало-французская комедия с Катрин Денёв и Кьярой Мастроянни. После изматывающих съемок и кинопроб, где амбициозные режиссеры требуют от Кьяры Мастроянни игры в духе ее знаменитых родителей Катрин Денев и Марчелло Мастроянни, она принимает решение жить жизнью своего отца.

Для родных и близких друзей актрисы такая перемена вызывает целую бурю эмоций – от возмущения до восторга. Но когда реальность неотличима от кино, а воспоминания обретают черты настоящего, все начинают верить в чудо воскрешения великого артиста.

Этот фильм для тех, кого привлекает магия европейского кино 1960-1980-х и фамилия Мастроянни – итальянского киноактера, лауреата наиболее значимых итальянских, европейских и мировых кинопремий. Легендарный артист работал с крупнейшими итальянскими кинорежиссерами, а один из наиболее плодотворных творческих союзов у Марчелло Мастроянни сложился с Федерико Феллини.

Дата выхода: 26 сентября 2024 Режиссер: Кристоф Оноре В ролях: Кьяра Мастроянни, Катрин Денёв, Фабрис Лукини, Николь Гарсия, Бенжамин Биолэй