Стали известны подробности кинофестиваля на Хайнане

Свыше 3 тыс. заявок на показы из 109 стран и регионов мира получено к концу августа организаторами 6-го Хайнаньского международного кинофестиваля (HIIFF), который состоится в декабре 2024 года. Об этом говорится в сообщении оргкомитета киносмотра.

Конкурсная программа кинофестиваля, победители которой борются за главную награду кинопремию "Золотой кокос", состоит из нескольких разделов: художественные фильмы, документальное кино и короткометражные работы. Жюри киносмотра назовет вошедшие в конкурсную программу картины в ноябре. Награды будут вручены победителям в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший сценарий", "Лучшие визуальные эффекты" и в ряде других.

Хайнаньский международный кинофестиваль состоится в 2024 году в курортном городе Санья 4-10 декабря. Данный кинофестиваль признан одним из четырех главных фестивалей кино в Китае. Впервые он прошел в декабре 2018 года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры как Джеки Чан, Николас Кейдж, Джонни Депп и Нури Бильге Джейлан.

Это самый молодой кинофестиваль в Китае, но он уже успел привлечь к себе внимание как аудитории, так и специалистов. Киносмотр проводится при поддержке Государственного управления кино при совместном участии Центрального радио и телевидения Китая и народного правительства провинции Хайнань.