Александр Яценко снялся в кино в уральской подземке

В метро Екатеринбурга прошли съемки кинопроекта, в котором заняты Александр Яценко, Марьяна Спивак и Юрий Колокольников, сообщают уральские СМИ сегодня, 2 сентября. В фильме запечатлены интерьеры станции "Чкаловская" и внутренность вагона, уточняет "МК-Урал".

© кадр из фильма

Речь идет о ленте "Легенды наших предков" режиссёра Ивана Соснина, екатеринбугского уроженца. Над картиной совместно работают кинокомпании ID Production и Red Pepper Film, а поддержку ей оказывает Минкультуры РФ.

Это приключенческое фэнтези на тему того, как люди способны выручить духов. Александр Яценко в картине играет журналиста из уральской столицы. В командировке в тайге он узнает предание о владыке леса, а по возвращении домой с ним связывается этот самый дух, который просит о помощи. Репортер и его дочь спешат на помощь таинственным существам…

Фильм начали снимать в минувшем июле, релиз намечен на весну 2025 года.