Американский актёр Ричард Гир стал гостем проходящего прямо сейчас Венецианского кинофестиваля. К его появлению на сцене администрация ивента показала зрителям знаменитую сцену из фильма «Красотка», который сделал Гира одним из самых известных актёров Голливуда в 1990-х.

В эпизоде главный герой играет на пианино, как вдруг к нему подходит девушка лёгкого поведения Вивиан в исполнении Джулии Робертс, после чего персонаж Гира начинает раздевать её. Актёр отшутился, что между ним и Джулией не было никакой «химии», — под аплодисменты и смех аудитории.

У них нет никакой «химии». Между этим актёром и этой актрисой явно не было «химии»… Я давно не видел этот эпизод. Должен сказать, это интимная сцена.

Фильм «Красотка» вышел на экраны в 1990 году и стал одним из самых знаковых лент своего времени. Картина заработала в прокате более $ 460 млн, став на тот момент пятым самым кассовым фильмом всех времён.