В Перми в День знаний прошел открытый урок "Дни доброго кино"

Всероссийский открытый урок "Дни доброго кино" прошел в Перми в День знаний. В акции с показом короткометражных фильмов приняли участие порядка 500 школьников, педагогов и родителей из всех регионов России, сообщает пресс-служба международного кинофестиваля "Лампа".

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"Акция "Дни доброго кино" международного фестиваля импакт-кино "Лампа" уже стала доброй традицией для школьников России. Однако в этом году кино-акция впервые началась с открытого онлайн-урока и ознаменовала начало нового учебного года. Собравшиеся в пермском "Доме молодежи" юные зрители смогли посмотреть и обсудить "доброе кино" с президентом "Лампы" Ольгой Зубковой, а также поговорить с амбассадорами фестиваля - режиссером Антоном Богдановым и актером Леоном Кемстач", - рассказали в пресс-службе кинофестиваля.

По словам звезды сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Леона Кемстач, такие киноуроки в школах ярко и увлекательно доносят до школьников темы, которые их волнуют.

"Благодаря таким фильмам и таким урокам мы открываем мир и себя по-новому, вдохновляемся на добрые поступки", - отметил актер.

"Я лично принимаю участие в кинофестивале и каждый раз остаюсь под впечатлением от конкурсных работ. Уверен, что после просмотра этих фильмов каждый зритель почувствует веру в себя и добрые поступки. Фестиваль "Лампа", родившийся в Перми, не случайно называют вдохновляющим", - сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, добавив, что многие из юных зрителей уже занимаются волонтерством и помогают тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

"Берите в руки смартфоны или камеру, снимайте короткие истории о добрых поступках, вдохновляйте своим опытом своих сверстников и нас взрослых, а мы вас поддержим", - отметил глава Прикамья.

Всероссийская акция "Дни доброго кино" проходит в рамках международного кинофестиваля вдохновляющих короткометражных фильмов, роликов и рекламы "Лампа". В 2024 году акция проходит со 2 по 6 сентября. В ней принимают участие более 40 регионов России от Калининграда до Хабаровского края, а также страны ближнего и дальнего зарубежья: Казахстан, Бельгия и Непал.

"Дни доброго кино" проходят по инициативе международного центра социальных инициатив "Вектор Дружбы" при поддержке министерства культуры Пермского края, департамента образования города Перми, Дома молодежи города Перми, студентов-волонтеров факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, а также благотворительного фонда "Подари подарок".

Международный фестиваль импакт-кино, то есть кино, меняющего жизнь к лучшему, "Лампа" продвигает социальное служение и благотворительность языком кино. В центре киноработ - истории реальных людей, которые меняют мир вокруг себя.