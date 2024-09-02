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«Чужой: Ромул» стал вторым самым кассовым фильмом в серии хорроров

По итогам очередного уикенда сборы фильма ужасов «Чужой: Ромул» превысили отметку в $ 285 млн. Хоррор уже окупил свои производственные затраты, которые оцениваются в $ 80 млн.

«Чужой: Ромул» стал вторым самым кассовым фильмом в серии хорроров
© Чемпионат.com

Таким образом, «Ромул» стал вторым самым кассовым фильмом в истории франшизы без учёта инфляции. Впереди только «Прометей» приквел серии, вышедший в 2012 году, с его $ 402 млн.

Аналитики отмечают, что новинке вряд ли удастся обогнать лидера топа — «Ромул» уже вышел в цифровых сервисах, а многие кинотеатры делают ставку на следующие кинорелизы.

Самые кассовые фильмы во франшизе «Чужой»

  1. «Прометей» (2012) — $ 402 млн.
  2. «Чужой: Ромул» (2024) — $ 285 млн.
  3. «Чужой: Завет» (2017) — $ 240 млн.
  4. «Чужой» (1979) — $ 184 млн.
  5. «Чужие» (1986) — $ 183 млн.
  6. «Чужой: Воскрешение» (1997) — $ 161 млн.
  7. «Чужой 3» (1992) — $ 159 млн.
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