«Чужой: Ромул» стал вторым самым кассовым фильмом в серии хорроров

По итогам очередного уикенда сборы фильма ужасов «Чужой: Ромул» превысили отметку в $ 285 млн. Хоррор уже окупил свои производственные затраты, которые оцениваются в $ 80 млн.

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Таким образом, «Ромул» стал вторым самым кассовым фильмом в истории франшизы без учёта инфляции. Впереди только «Прометей» приквел серии, вышедший в 2012 году, с его $ 402 млн.

Аналитики отмечают, что новинке вряд ли удастся обогнать лидера топа — «Ромул» уже вышел в цифровых сервисах, а многие кинотеатры делают ставку на следующие кинорелизы.

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